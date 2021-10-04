Sana Söz Kalbim şarkısının sözleri Özlem Akgümüş tarafından kaleme alınmış ve şarkının müzikleri Mustafa Güzel tarafından yapılmıştır. Kalp Yarası Dizisi Sana Söz Kalbim Şarkısının düzenlemesi ise Batuhan Fırat tarafından yapılmıştır. Peki, Kalp yarası dizisi şarkısını kim söylüyor, kime ait? Kalp yarası dizi müziği şarkı sözleri haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası şarkısını kim söylüyor? Kalp Yarası dizisi Jenerik müzik kim söylüyor? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KALP YARASI ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Atv ekranlarında ilk bölümünden bu yana dizi severlerin dikkatini çekmeyi başaran Kalp Yarası dizisinde çalan Sana Söz Kalbim isimli dizinin jenerik müziğini Batuhan Fırat ve Pınar Çubukçu seslendirmektedir.

Güçlü oyuncu kadrosuna sahip dizi oyunculuk performansları ve işlediği konu ile kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Bunların dışında dizinin müzikleri de izleyenler tarafından yoğun ilgi görmüştür. Sana Söz Kalbim şarkısının sözleri Özlem Akgümüş tarafından kaleme alınmış ve şarkının müzikleri Mustafa Güzel tarafından yapılmıştır. Kalp Yarası Dizisi Sana Söz Kalbim Şarkısının düzenlemesi ise Batuhan Fırat tarafından yapılmıştır.

KALP YARASI- SANA SÖZ KALBİM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Öldürmez gerçek aşk süründürmez

Aşk yaşatandır nihayetinde

Dünya var olalı beri

Ne aşk affetti ihaneti

Ne de söndü geride kalanların intikam ateşi

Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri

Dönmeselerdi yarı yoldan

Aşk efendimiz olur hökmü alırdı dünyadan

Kalpte bir yarasın sen

Nasıl kanar ah bilsen

Dursa dünya dönse devran

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Seni bulur acısı

Söndüren olmaz intikam ateşimden

Kaçsam olmaz döndüren olmaz

İhaneti peşimden

Söz sana söz kalbim

Yangın yeri gönlüm

Ne bi dönmem geriye

Kalpte bir yarasın aşk

Bu gün öldü

Yol varmaz düne

Öldürmez gerçek aşk süründürmez

Aşk yaşatandır nihayetinde

Dünya var olalı beri

Ne aşk affetti ihaneti

Ne de söndü geride kalanların intikam ateşi

Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri

Dönmeselerdi yarı yoldan

Aşk efendimiz olur hökmü alırdı dünyadan

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