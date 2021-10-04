Kalp Yarası şarkısını kim söylüyor? Kalp Yarası dizisi Jenerik müzik kim söylüyor?
Kalp yarası dizisi şarkısını kim söylüyor, kime ait? Kalp yarası dizi müziği şarkı sözleri haberimizde yer alıyor. Peki, Kalp yarası dizisi şarkısını kim söylüyor, kime ait? Kalp yarası dizi müziği şarkı sözleri haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası şarkısını kim söylüyor? Kalp Yarası dizisi Jenerik müzik kim söylüyor?
Sana Söz Kalbim şarkısının sözleri Özlem Akgümüş tarafından kaleme alınmış ve şarkının müzikleri Mustafa Güzel tarafından yapılmıştır. Kalp Yarası Dizisi Sana Söz Kalbim Şarkısının düzenlemesi ise Batuhan Fırat tarafından yapılmıştır. Peki, Kalp yarası dizisi şarkısını kim söylüyor, kime ait? Kalp yarası dizi müziği şarkı sözleri haberimizde yer alıyor. Kalp Yarası şarkısını kim söylüyor? Kalp Yarası dizisi Jenerik müzik kim söylüyor? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
KALP YARASI ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?
Atv ekranlarında ilk bölümünden bu yana dizi severlerin dikkatini çekmeyi başaran Kalp Yarası dizisinde çalan Sana Söz Kalbim isimli dizinin jenerik müziğini Batuhan Fırat ve Pınar Çubukçu seslendirmektedir.
Güçlü oyuncu kadrosuna sahip dizi oyunculuk performansları ve işlediği konu ile kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Bunların dışında dizinin müzikleri de izleyenler tarafından yoğun ilgi görmüştür. Sana Söz Kalbim şarkısının sözleri Özlem Akgümüş tarafından kaleme alınmış ve şarkının müzikleri Mustafa Güzel tarafından yapılmıştır. Kalp Yarası Dizisi Sana Söz Kalbim Şarkısının düzenlemesi ise Batuhan Fırat tarafından yapılmıştır.
KALP YARASI- SANA SÖZ KALBİM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Öldürmez gerçek aşk süründürmez
Aşk yaşatandır nihayetinde
Dünya var olalı beri
Ne aşk affetti ihaneti
Ne de söndü geride kalanların intikam ateşi
Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri
Dönmeselerdi yarı yoldan
Aşk efendimiz olur hökmü alırdı dünyadan
Kalpte bir yarasın sen
Nasıl kanar ah bilsen
Dursa dünya dönse devran
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Seni bulur acısı
Söndüren olmaz intikam ateşimden
Kaçsam olmaz döndüren olmaz
İhaneti peşimden
Söz sana söz kalbim
Yangın yeri gönlüm
Ne bi dönmem geriye
Kalpte bir yarasın aşk
Bu gün öldü
Yol varmaz düne
Öldürmez gerçek aşk süründürmez
Aşk yaşatandır nihayetinde
Dünya var olalı beri
Ne aşk affetti ihaneti
Ne de söndü geride kalanların intikam ateşi
Ve tutsaydı eğer sevdalılar verdiği tüm sözleri
Dönmeselerdi yarı yoldan
Aşk efendimiz olur hökmü alırdı dünyadan