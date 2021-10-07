Kahta Belediye Başkanı kim? Kahta Belediye Başkanı hangi partiden? İbrahim Yusuf Turanlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kahta Belediye Başkanı kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. AK Parti Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, yeni dönemde belediye başkanlığına aday adayı olduğunu ve partisinin başarısı için her türlü göreve hazır olduğunu açıkladıktan sonra aday olmuş ve seçilmiştir. Peki, İbrahim Yusuf Turanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kahta Belediye Başkanı hangi partiden?

KAHTA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

İbrahim Yusuf Turanlı, 2019 yerel seçimlerinde Kahta Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KAHTA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

İbrahim Yusuf Turanlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Adıyaman, Kahta Belediye Başkanı olarak seçildi.

İBRAHİM YUSUF TURANLI KİMDİR?

Adıyaman ili Kahta ilçesi 1966 doğumlu İbrahim Yusuf Turanlı, ilk, Orta ve Lise eğitimini Kahta'da tamamladı.

Genç yaşta merhum babasının yanında siyasete başladı. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi oldu. 2006 yılında Ak Parti Kahta İlçe Başkanlığına seçildi. 2006-2008 yılları arası Ak Parti Kahta ilçe Başkanlığını yaptı.

2009 yılı Mahalli İdareler seçiminde Ak Parti Kahta Belediye Başkanı adayı oldu ve yapılan seçimde Kahta Belediye Başkanı olarak seçildi. 2009-2014 yılları arası Ak Parti Kahta Belediye Başkanlığı görevini icra etti.

2014 yılı mahalli idareler seçiminde Büyük Birlik Partisinden Kahta Belediye Başkanı adayı oldu. Seçimde büyük bir başarı kazanmasına rağmen seçilemedi.

2019 yılı mahalli idareler seçiminde yeniden bu kez Saadet Partisinden Kahta Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı. Yapılan seçimde büyük bir başarı sağlayarak oyların %50'den fazlasını alarak yeniden Kahta Belediye Başkanı seçildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İbrahim Yusuf TURANLI halen Saadet Partisinin Kahta Belediye Başkanı olarak görevini ifa etmektedir.

İbrahim Yusuf Turanlı, evli ve altı çocuk babasıdır.

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