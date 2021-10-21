İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Haberler | Güncel

İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara yansıdı Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir istinat duvarı çöktü.

RİZE (İHA) - İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara yansıdı

RİZE - Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir istinat duvarı çöktü. Duvarın çöktüğü anlar ise cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Olay Çamlıhemşin ilçesi Behice köyünde meydana geldi. Şiddetli yağmurlarla beraber kayan toprak istinat duvarının arkasında birikti. Bir süre toprağı tutan duvar daha fazla yanamayarak önce üst kısmı çöktü. Yolun üst kısmında olan çökmeyi kayıt altına almak isteyen vatandaş, kayda girdiği sırada ise diğer kısımlar çökmeye başladı. O anları anbean kaydeden vatandaş korku dolu anlar yaşarken, duvarın domino taşı gibi çökme anı ise kayıtlarına yansıdı.

İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara yansıdı

İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara yansıdı

İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara yansıdı

İstinat duvarı domino taşı gibi yere yıkıldı, o anlar ise kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Son Dakika Haberleri
Rize'de duman dolan fırında iş yeri sahibi ölü bulundu

Rize'de duman dolan fırında iş yeri sahibi ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title