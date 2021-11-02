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İstanbul Boğazı'nda sis

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'nda sis Sis bulutları arasında gemilerin geçişi kartpostallık bir manzara oluşturdu -İstanbul semalarında oluşan sis havadan görüntülendi İstanbul'da sis etki oldu Yoğun sisten dolayı boğazın karşı kıyısını görmek zorlaşırken, sis bulutları arasından geçen tekne ve...

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Boğazı'nda sis

Sis bulutları arasında gemilerin geçişi kartpostallık bir manzara oluşturdu

-İstanbul semalarında oluşan sis havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sis etki oldu Yoğun sisten dolayı boğazın karşı kıyısını görmek zorlaşırken, sis bulutları arasından geçen tekne ve gemiler kartpostallık manzara oluşturdu. İstanbul semalarında oluşan sis ise, havadan görüntülendi.

Sabahın erken saatlerden itibaren İstanbul'da sis etkili oldu. İstanbul Boğaz'ında etkili olan sis nedeniyle Sarıyer Sahilinde b karşı kıyıyı örmek zorlaştı. Sis bulutları arasından geçiş yapan balıkçı tekneleri ve yük gemileri kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul semalarında oluşan sis ise havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı'nda sis

İstanbul Boğazı'nda sis

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