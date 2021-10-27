İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker hayatı ve biyografisi! İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İlayda Şeker merak konusu oldu. İşte İlayda Şeker hakkında merak edilen İlayda Şeker kimdir, İlayda Şeker hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Ünlüler takımında yer alan İlayda Şeker 1994 doğumlu ve 26 yaşındadır.

Survivor'a 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de doğdu ve 26 yaşındadır. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadı. Ailesi hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandı. Okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dedesinin yanına yerleşti.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu

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