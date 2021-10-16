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İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

ÇORUM'da miras paylaşımı nedeniyle sokakta çıkan Gökhan Çetinkaya'nın (29) öldüğü, ağabeyi Zekeriya Çetinkaya'nın (42) ise ağır yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

ÇORUM'da miras paylaşımı nedeniyle sokakta çıkan Gökhan Çetinkaya'nın (29) öldüğü, ağabeyi Zekeriya Çetinkaya'nın (42) ise ağır yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Zekeriya Çetinkaya'nın kardeşine tabanca ile ateş ettiği, Gökhan Çetinkaya'nın ise tüfekle karşılık verdiği görüldü.

Olay, 13 Ekim'de Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan ile Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Kardeşler birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Çevredekiler sağa sola kaçışırken, kardeşler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Çetinkaya, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Zekeriya Çetinkaya'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

OLAYI ANI KAMERADA

Bu arada çatışma anının mobese kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde Zekeriya Çetinkaya'nın kardeşine tabanca ile ateş ettiği, Gökhan Çetinkaya'nın ise tüfekle karşılık verdiği görülüyor.


İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

İki kardeşin sokaktaki çatışması kamerada

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