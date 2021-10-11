Iğdır'da bulunan tarihi evler son demlerini yaşıyor - Haberler
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Iğdır'da bulunan tarihi evler son demlerini yaşıyor

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Kültür Sanat

Iğdır'da bulunan tarihi evler son demlerini yaşıyor Iğdır'da bulunan tarihi evler bakımsızlık ve gördüğü tahribattan dolayı yok oluyor.

IĞDIR MERKEZ, IĞDIR (İHA) - Iğdır'da bulunan tarihi evler son demlerini yaşıyor

IĞDIR - Iğdır'da bulunan tarihi evler bakımsızlık ve gördüğü tahribattan dolayı yok oluyor.

Iğdır Merkez İlçesi Söğütlü Mahallesinde yer alan tarihi olarak 19.yy baltık mimari tarzında yapılmış evler son demlerini yaşıyor. Tarihi evler, bakımsızlıktan dolayı bir bir yok oluyor. Mimari olarak 19.yy baltık mimarisini barındıran yapılar yola bakan kısmında süslemesi ile görenlerin dikkatini çekiyor. Tarihi yapının pencerelerin birinin üst tarafında 1908 tarihli kitabesi bulunmaktadır. Bu yapıların bazısında oturanlar evlerin yıkılan kısmını normal taşlarla örerek yıkılmasını engellemişlerdir. Geriye kalan ve Ermeni evleri olarak bilinen diğer yapılar ise çöp yığınına dönerken, duvarlara yazılan yazılar, cam, çerçeve ve kapıların kırık dökük olması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Gece saatlerinde evlerine gitmek için o güzergahı kullanan mahalle sakinleri ise bu durumdan endişe duyuyor. Iğdır Kültür ve Turizm Müdürlüğü taş ve ahşap oyma işçiliği kullanılarak yapılan, kentteki tarihi evlerin koruma altına alınması için 2013 yılında 12 evi tespit etmiş ama konu ile ilgili bir çalışma başlatılamamıştı. Tarihi evlerin her gün bir taşının eksildiğini belirten Celal Gülten, "Bu yapı tarihi eser bir yapıdır. Ama şu an görüyoruz ki hep yıkılmış, devlet büyüklerimizden bir el atmasını bekliyoruz. Buralar hep tinercilerin meskeni haline gelmiş. Bu durumdan dolayı çocuklarımız korkudan buradan geçemiyor" şeklinde konuştu.

Iğdır'da bulunan tarihi evler son demlerini yaşıyor

Iğdır'da bulunan tarihi evler son demlerini yaşıyor

Iğdır'da bulunan tarihi evler son demlerini yaşıyor

Iğdır'da bulunan tarihi evler son demlerini yaşıyor
İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri
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