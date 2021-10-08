İbrahim Saraçoğlu kimdir? Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Saraçoğlu kimdir? Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
İbrahim Saraçoğlu kimdir? Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Sabahın Sultanı Seda Sayan programının 8 Ekim bugünkü konuğu İbrahim Adnan Saraçoğlu oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 8 EKİM KONUĞU KİMDİR?

Sabahın Sultanı Seda Sayan''ın 8 Ekim 2021 Cuma günü konuğu İbrahim Adnan Saraçoğlu oldu.

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU KİMDİR?

İbrahim Adnan Saraçoğlu (d. 1949; Mersin) Türk kimyager, akademisyen ve biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı, cumhurbaşkanlığı baş danışmanıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İbrahim Saraçoğlu doğum tarihi : 1949

İbrahim Saraçoğlu kaç yaşında : 72 yaşında

İbrahim Saraçoğlu nereli : Mersin

İbrahim Saraçoğlu mesleği ne : Kimyager, Akademisyen, Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji uzmanı, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı

Kimya eğitimi aldıktan sonra 1982'de Avusturya Graz Teknik Üniversitesi'nde kimya dalında doktorasını yapıp daha sonra aynı üniversitede biyoteknoloji-mikrobiyoloji kürsüsünde asistan oldu. 1985-1986 yıllarında Çukurova Üniversitesi'nde çalışıp 1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu.

Karl-Franzens Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve AVL Araştırma Merkezi'nde fizik ve medikal sensör bölümlerinde araştırmacı ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Viyana Teknik Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan Saraçoğlu, uluslararası alanda yayınlanmış pubmed' de 2 yayını ve patenti bulunuyor. Bitkilerin insan sağlığı üzerindeki çalışma ve araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Saraçoğlu, son yıllarda "phyto-biyokimya" ağırlıklı çalışıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Brokolinin prostatit ve iyi huylu prostat büyümesine, lavantanın hepatit B ve hepatit C'ye karşı etkilerini tüm dünyaya tanıttı. Bitkisel olarak önleyici ve koruyucu tedavi kavramını ve yöntemlerini geliştirerek bir ilke imza attı.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Joe Biden Engin Altay Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Özge Özder Kubilay Aka Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Şans Oyunları Muslera Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İbrahim Saraçoğlu kimdir? Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:27:16. #1.11#