İbrahim Saraçoğlu kimdir? Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 8 EKİM KONUĞU KİMDİR?

Sabahın Sultanı Seda Sayan''ın 8 Ekim 2021 Cuma günü konuğu İbrahim Adnan Saraçoğlu oldu.

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU KİMDİR?

İbrahim Adnan Saraçoğlu (d. 1949; Mersin) Türk kimyager, akademisyen ve biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı, cumhurbaşkanlığı baş danışmanıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İbrahim Saraçoğlu doğum tarihi : 1949

İbrahim Saraçoğlu kaç yaşında : 72 yaşında

İbrahim Saraçoğlu nereli : Mersin

İbrahim Saraçoğlu mesleği ne : Kimyager, Akademisyen, Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji uzmanı, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı

Kimya eğitimi aldıktan sonra 1982'de Avusturya Graz Teknik Üniversitesi'nde kimya dalında doktorasını yapıp daha sonra aynı üniversitede biyoteknoloji-mikrobiyoloji kürsüsünde asistan oldu. 1985-1986 yıllarında Çukurova Üniversitesi'nde çalışıp 1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu.

Karl-Franzens Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve AVL Araştırma Merkezi'nde fizik ve medikal sensör bölümlerinde araştırmacı ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Viyana Teknik Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan Saraçoğlu, uluslararası alanda yayınlanmış pubmed' de 2 yayını ve patenti bulunuyor. Bitkilerin insan sağlığı üzerindeki çalışma ve araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Saraçoğlu, son yıllarda "phyto-biyokimya" ağırlıklı çalışıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Brokolinin prostatit ve iyi huylu prostat büyümesine, lavantanın hepatit B ve hepatit C'ye karşı etkilerini tüm dünyaya tanıttı. Bitkisel olarak önleyici ve koruyucu tedavi kavramını ve yöntemlerini geliştirerek bir ilke imza attı.

Haberler.com - Gündem