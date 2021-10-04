(Havadan fotoğraflarla) - Ortaköy Viyadüğü'nden düşen parçalara fileli önlem

"TAMİR EDİLMESİ GEREKİR"

Mahalle sakini Ahmet Yılmaz "Yapılmasında fayda var. Biraz insanları engelliyor ama bunun yapılması önemli. Yukarıdan taş da düşüyor. Ama önemli olan viyadükten gelen sular. Aralardan akan sular panelleri aştı. O taşlar da yerinden oynadığı için düşüyordu. Tabi elli senelik köprü. Ömrü doldu. Tamir edilmesi gerekir. Yapıyorlar güzel bir şey" dedi.

"ŞU AN FİLE ÇEKİLİYOR"Harun Atay "Buradan insanlar da gelip geçiyor. Yapılması iyi oluyor. Allah korusun bir insanın başına gelse ona zarar verebilir. Şuan file çekiliyor. Daha önce aracın üzerine taş düşmüştü. Yapılmasından memnunuz" diye konuştu.