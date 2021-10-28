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Hatay'da park halindeki öğrenci servisi kundaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki öğrenci servisi, iddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki öğrenci servisi, iddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Olay Kuşalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüs, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alev alarak yanmaya başlayan minibüs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Jandarma, kullanılmaz hale gelen minibüsün sahibi ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Öğrenci servisinin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Alican Gümüş-İHA)

Hatay'da park halindeki öğrenci servisi kundaklandı

Hatay'da park halindeki öğrenci servisi kundaklandı

Hatay'da park halindeki öğrenci servisi kundaklandı

Hatay'da park halindeki öğrenci servisi kundaklandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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