Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Korkmaz idaresindeki 47 DA 904 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Berkan Özpolat idaresindeki 02 FV 073 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Berkan Özpolat yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Korkmaz'ın motosiklet sürücüsü olan Berkan Özpolat'ın halasının eşi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı

İki sürücü aynı anda giriş yapmak isteyince gişede sıkışıp kaldı

 Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Fren yerine gaza basan sürücü aracıyla depoya daldı, kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

 Ölü doğurduğu bebeğinin mezarı açıldı, engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra yakalandı

Ölü doğurduğu bebeğinin mezarı açıldı, engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Muslera Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Emmanuel Macron Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:14:32. #1.11#