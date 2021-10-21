Galatasaray maçında VAR neden yok? Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, maçında sahalarda ender görülen bir olay gerçekleşti ve VAR devre dışı kaldı. Kısa süre içerisinde internette en çok merak edilen konular arasında yer alan VAR problemi ile ilgili futbolseverler internette en çok "Galatasaray maçında VAR var mı? Galatasaray maçında VAR neden yok? Galatasaray maçında VAR'a ne oldu?" sorularını araştırmakta.

GALATASARAY MAÇINDA VAR VAR MI?

UEFA Avrupa Ligi mücadelelerinde Grup etabından itibaren VAR sistemi vardır. Playoff turunda daha düşük kalibreli takımların yer alması nedeniyle VAR yer almazken, Grup etabından itibaren bütün maçlarda VAR sistemi vardır.

GALATASARAY MAÇINDA VAR NEDEN YOK?

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova mücadelesinin ilk yarısının 29. dakikasında yaşanan problemden dolayı VAR sisteminde aksaklık gerçekleşmiş ve VAR sistemi devre dışı kalmıştır. Bu dakikadan itibaren VAR sistemi yerine VAR'dan önceki sisteme geri dönülmüştür.

Haberler.com - Gündem