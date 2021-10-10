Flash TV'de ana haber bültenlerini Can Ataklı sunacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Flash TV'de ana haber bültenlerini Can Ataklı sunacak

Haberler.com - Haberler | Medya

Yeni yayın dönemine 11 Ekim'de başlayacak olan Flash TV'de ana haber bültenleri sunacak isim belli oldu. Deneyimli gazeteci Can Ataklı, hafta içi her gün saat 18.00'da başlayacak olan ana haberleri sunan kişi olacak.

27 yıllık yayın hayatının ardından 2019'da ekranlara veda eden Flash TV, "Özgür, komik, korkak" sloganı ile yeni formatı ve logosuyla yayın hayatını geri dönüyor. ANKA'nın haberine göre, yeni sezon kadrosunda birçok deneyimli isimle çalışacak olan kanalın ana haberler ini ise Can Ataklı sunacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de başlayacak olan ana haber bülteni, 20.00'da sona erecek.

DENEYİMLİ KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yayın hayatına 11 Ekim'de başlayacak olan Flash TV'in kadrosunda Hakan Aygün, Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Akif Beki, Seda Akgül, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimler yer alıyor.

TANITIM AFİŞLERİNDE SABA TÜMER YER ALMIŞTI

Yeni yayın dönemi için hazırlık yapan Flash TV, tanıtım afişlerinde Saba Tümer'e yer vermesiyle gündeme gelmişti. Söz konusu afişlerde kendini gören Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" diyerek soğuk duş etkisi yaratmıştı.

Flash TV'de ana haber bültenlerini Can Ataklı sunacak
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen İdo Tatlıses
Spor Ferdi Kadıoğlu Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Flash TV'de ana haber bültenlerini Can Ataklı sunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 21:16:25. #1.12#