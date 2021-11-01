'Evrenin Yaratılışı' Konulu Konferans Düzenlendi

SAÜ İlahiyat Fakültesi "Çarşamba Konferansları" kapsamında Irak et-Tenmiye el-Beşeriyye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mariwan Ahmed Rasheed tarafından "Evrenin Yaratılışı" konulu bir konferans gerçekleştirildi. Konferans Fakültenin YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Arapça olarak gerçekleşen konferans İlahiyat Fakültesi hocalarından Öğr. Gör. Abdülmelik Yangın tarafından Türkçeye çevrildi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren fakülte dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı sözlerine katılımcılara teşekkür ederek başladı. İnsanlık tarihi boyunca din ve düşünce sistemlerinin evren ve yaratılışla ilgili sorulara cevap aradıklarını vurgulayan Prof. Dr. Bostancı, akıl ve sağduyuyla evreni inceleyen düşünürlerin evrendeki düzeni bir yaratıcısının varlığına delil olarak gördüklerini belirtti. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'deki yaratılışla ilgili ayetlerden örnekler veren Prof. Dr. Ahmet Bostancı, bu ayetler üzerine düşünülüp ibret alınması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Prof. Dr. Meriwan Ahmed Rasheed'e teşekkürlerini ileterek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın konuşmasından sonra, konferansın sunuculuğunu yürüten Arş. Gör. Zehra Oran, konuşmacı Prof. Dr. Meriwan Ahmed Rasheed'in hayatı ve akademik çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra sözü kendisine bıraktı.

Konuşmasına Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'ya ve çeviriyi gerçekleştiren Öğr. Gör. Abdülmelik Yangın'a teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Meriwan Ahmed Rasheed, bu konferansın Sakarya Üniversitesi ile et-Tenmiye el-Beşeriyye Üniversitesi arasındaki akademik ve kültürel iş birliği çerçevesinde düzenlendiğini ifade etti. Prof. Dr. Meriwan Ahmed Rasheed evrenin yaratılışı konusundan bahsetmeden önce evrenin genel özellikleri hakkında bilgiler verdi. Yaşadığımız evrenin büyüklüğü, içinde bulunduğumuz galaksinin büyüklüğü gibi konularda bilgiler veren Prof. Dr. Meriwan, evrenin yaşının 13, 8 milyar yıl olduğunu ve bunun da evrenin sonradan yaratılmış olup ezeli olmadığına işaret ettiğini vurguladı.

Evrenin yaratılışını Bin Bang Teorisi ile açıklayan Prof. Dr. Meriwan Rasheed, evrenin yaratılmasından önce nasıl bir durumun olduğu, yaratma işinin kim tarafından gerçekleştirildiği ve evrenin yaratılma amacının ne olduğu gibi temel soruların peygamberler tarafından net bir şekilde açıklandığının altını çizdi. Sonrasında filozofların söz konusu sorulara verdikleri cevaplara değinen Prof. Dr. Meriwan Rasheed, Orta Çağ filozoflarının çoğunun, evrenin bir yaratıcısı olduğuna inandıklarını belirtti. Daha sonraki dönemlerde yaşamış ateist filozof ve bilim adamlarının ise evrenin bir yaratıcısı olduğu fikrinden kaçınmak için bilimsel dayanağı olmayan teori ve görüşleri öne sürdüklerini ifade eden Prof. Dr. Meriwan, bu teori ve görüşlerden bazıları üzerinde durarak geçersizliklerini ortaya koydu. Prof. Dr. Meriwan Ahmed Rasheed, evrenin yaratılışıyla ilgili kaleme alınan çalışmalara da değinerek bunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak evrenin sonuyla ilgili teorileri ele alan Prof. Dr. Meriwan Ahmed Rasheed, konferansı dinleyenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Konferans fakültenin YouTube kanalından tekrar izlenebilmektedir:

https://www. youtube. com/watch? v=ZSMJy7zU-Fw&t=1031s&ab_channel=SA%C3%9C%C4%B0lahiyatFak%C3%BCltesi 26 kez görüntülendi.

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