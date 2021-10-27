Evlerini silah atölyesine çeviren baba ve oğluna baskın

İSTANBUL Sarıyer'de kuru sıkı tabancaları gerçek tabancaya çeviren baba ve oğlu polisin baskınıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan babanın gündüz minibüsçülük gece ise silah üretimi yaptığı belirlenirken, silah atölyesine çevrilen evde 10 adet tabanca ve silah yapımında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde meydana gelen silahlı olaylarda ve yaptıkları denetimlerde ele geçirilen silahları inceledi. İncelemenin sonucunda silahların pek çoğunun kurusıkıdan bozma silahlar olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, bu tür silahlara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Çok titiz bir şekilde çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çeviren "Trabzonlu İbrahim" lakabıyla bilinen bir kişiyi tespit etti. Ekipler bu şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.

Gündüz minibüsçü gece silah üreticisi

Sarıyer polisi gündüz minibüsçülük, gece ise silah üretimi yaptığı belirlenen İbrahim G.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan baskında baba İbrahim G. ve oğlu Samed G. gözaltına alındı. Silah atölyesine çevrilen evde 10 adet tabanca ve çok sayıda silah üretimde kullanılan ürünlere ele geçirildi.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İbrahim G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Samed G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.