Dörtyol'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Dörtyol'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dörtyol'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kuzuculu Mahallesi Şifalı Su mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alandan yangın çıktı. İhbar üzerine dumanların yükseldiği bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan 1 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi ile müdahale edildi.

Söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yürütülen çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Dörtyol'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Dörtyol'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Dörtyol'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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