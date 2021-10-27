Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

03 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavlarının (2021- Sts Diş Hekimliği) Klinik Tıp Bilimleri Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle 2021 ÖSYM Sınav Takvim'inde 27 Ekim 2021 olarak duyurulan sonuç açıklama tarihi idari yargı kararı sonrasına ertelenmiştir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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