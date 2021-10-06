Bakan Yanık: SYDV'ye eğitim ihtiyaçları için 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz - Haberler
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Bakan Yanık: SYDV'ye eğitim ihtiyaçları için 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Politika
Bakan Yanık: SYDV'ye eğitim ihtiyaçları için 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve desteklenmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 186 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve desteklenmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 186 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim hayatına devam eden çocukların ihtiyaçlarını karşılayarak destek olduklarını belirterek, "Tüm il ve ilçelerde bulunan SYDV'lerimizin belirlemiş olduğu ihtiyaçlara göre aktardığımız bu kaynak, nakdi olarak verilmesinin yanı sıra ayakkabı, bot, kışlık kıyafet şeklinde dağıtılabilecek. Bu kapsamda okulların açılmasıyla çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları için SYDV'lere 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunduklarını hatırlatan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması bizim için hayati önemde. Bu kapsamda çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriyoruz. Buna ek olarak Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz."


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Haber: Bakan Yanık: SYDV'ye eğitim ihtiyaçları için 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz - Haberler
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