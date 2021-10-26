Brawl Stars için yıldız esintili bir sezon olan Brawlywood yolda

Mobil oyun dünyasının en büyük oyunlarından Brawl Stars için yeni sinematik sezonu Brawlywood 27 Ekim'de aktif oluyor. Hollywood esintileri taşıyan Brawlywood sezonunda kendisine aşırı düşkün film yıldızı Lola avluya adım atıyor. Kromatik savaşçı Lola, sahte tilki kürkü ve oluşturduğu dublörü ile rakipleriyle uzaktan savaşıyor. Lola ile birlikte ayrıca 70. Kademede açılan Serseri Lola kostümü de oyunda yerini alıyor.

Surge Kong, Kaptan Crow, Squeak Avcısı Gale ve Yönetmen Buzz kostümlerinin eklendiği Brawlywood sezonunda Jessie karakterinin modellemesi yenilenirken ayrıca Hırsız Kedi Jessie kostümü de yeni sezonda oyuncularla buluşuyor.

Brawl Stars oyuncuları Brawl Stars Dünya Finalleri'nde galip gelecek takımları doğru tahmin ederek aralarında Hırsız Kedi Jessie kostümünün de yer aldığı birçok ödüle sahip olabilecek. Ayrıca oyuncular aynı ödüllere Brawlpass ile daha hızlı erişebilecekler. Brawlywood sezonu ayrıca yeni rozet ve animasyonlu rozetleri de beraberinde getiriyor.

Cadılar Bayramı'na özel etkinlikler Brawl Stars içerisinde yerini alıyor

Brawl Stars'ta Cadılar Bayramı da unutulmadı. Cadılar Bayramı'na özel tüm oyun modlarında oyuncuların yedi saniye görünmez yedi saniye görünür olduğu bir mod oyuna ekleniyor. Yine Cadılar Bayramı'na özel Bataklık Gene, Hayalet Squeak, Başsız Stu ve Kont Pregula kostümleri Brawlywood sezonu kapsamında oyuncularla buluşuyor.

Lola Brawlywood'da yaşayan, kendisine aşırı takıntılı bir film yıldızıdır ve spot ışığının daima üstünde olmasını ister. Gözleri elmas olan sahte bir tilki eşarbı vardır ve gözlerinden Lola kadar parıldayan yıldızlar saçar!

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