Boyabat'ın tarihi çarşısı adım adım eski ihtişamına kavuşuyor - Haberler
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Boyabat'ın tarihi çarşısı adım adım eski ihtişamına kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Boyabat'ın tarihi çarşısı adım adım eski ihtişamına kavuşuyor

Boyabat'ın tarihi mekanlarından biri olan Orta Çarşı'da, devam eden restorasyon çalışmaları ile birlikte gözle görünen değişimler kendini göstermeye başladı.

Boyabat'ın tarihi mekanlarından biri olan Orta Çarşı'da, devam eden restorasyon çalışmaları ile birlikte gözle görünen değişimler kendini göstermeye başladı.

Boyabat Kentsel Tasarım ve Tarihi Kent Dokusunun Sağlıklaştırılması Projesi kapsamında ilk etap çalışmalarının sürmesiyle tamamlanan dükkanlarda gündelik hayat devam ederken, diğer ticari alanlar ve sokak araları restorasyon uygulamalarıyla, aslına uygun olarak günümüze tekrar kazandırılıyor.

Asırlık mirasın artık tarih olmayacağını ve yeniden tarih yazacağını belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Tarihi Çarşımız restorasyon çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte yavaş yavaş özlediğimiz siluetine bürünmeye başladı. Burası hepimizin hikayeleriyle dolu bir zaman tüneli. Bu hikayeyi tamamlamak için hemşehrilerimize söz verdik ve yerine de getireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

(İHA)

Boyabat'ın tarihi çarşısı adım adım eski ihtişamına kavuşuyor

Boyabat'ın tarihi çarşısı adım adım eski ihtişamına kavuşuyor

Boyabat'ın tarihi çarşısı adım adım eski ihtişamına kavuşuyor

Boyabat'ın tarihi çarşısı adım adım eski ihtişamına kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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