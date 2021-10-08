Boncuklu tabancayla soygun yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir markete giren 2 şüpheli, silah zoruyla kasadaki 15 bin lirayı alıp uzaklaştı. Polis tarafından yakalanan şüphelilerin kullandıkları silah oyuncak çıktı.

Olay, 5 Ekim Salı günü Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi Burçak sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cadde üzerine bulunan bir markete akşam 21.30 sıralarında iki şahıs girdi. Şahıslar içeride bulunan G.C., D.Ö., ve E.B.'ye yanlarında getirdikleri silah ve bıçağı göstererek gözlerini korkuttu. Şahıslar daha sonra kasaya giderek içeride bulunan 15 bin lirayı alıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Şoke olan Market çalışanları durumu hemen Polis ekiplerine bildirdi.

Kıskıvrak yakalandılar

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri market içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ancak kameraların bozuk olduğu tespit edildi. Polis ekipleri marketin yakınlarında olan bir işyerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Kullandıkları silah oyuncak çıktı

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirlendi. Şüpheliler Erdi Ç.ile Ersin C.düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ekipleri, yaptıkları ev aramalarında olay sırasında kullandıkları silahın boncuklu tabanca olduğunu tespit etti.

Adliyeye sevk edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Erdi Ç. ve Ersin Ç. Emniyetteki işlemlerinden sonra Adliyeye sevk edildi. Bunun yanı sıra polis ekipleri marketten gasp edilen 4 bin 330 lira paraya da el koydu. Öte yandan şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonraki kaçış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.