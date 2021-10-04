'Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor"

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy - Haberler | Sağlık

"Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor" Su diyeti hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, doktor kontrolünde yapılacak su diyetinin birçok hastalığın tedavisinde uygulanabildiğini söyledi.

"Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor"

İSTANBUL - Su diyeti hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, doktor kontrolünde yapılacak su diyetinin birçok hastalığın tedavisinde uygulanabildiğini söyledi. Dr. Çelik, "Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram verilebiliyor" dedi.

Uzmanlar günlük en az 2,5 litre su tüketiminin sağlıklı bir yaşamın önemli faktörlerinden birisi olduğunu vurguluyor. Su tüketiminin vücuda sağladığı olumlu etki kadar diyete de yardımcı olduğu belirtiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, su diyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Çelik, su diyetinin hem kilo vermede hem de birçok hastalığa karşı önemli bir tedavi olduğunu söyledi.

Dr. Çelik, "Su diyeti tedavisini kronik hastalığı olan hastalar için uygulamaya başladım. Su diyeti birçok hastalığın tedavisinde uygulanabiliyor. Örneğin; migren, fibromiyalji, bağırsak hastalıkları, reflü gibi şikayetlerde su diyeti tedavisini uygulayabiliyoruz. Bu hastalıklar bir aylık su diyetiyle ortalama yüzde 90 oranında iyileşme sağlıyor" diye konuştu.

"Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram kilo verilebiliyor"

Su diyetinin kilo vermede oldukça etkili olduğunu söyleyen Dr. Çelik, "Tedavi ettiğimiz hastalardan aldığımız geri dönüşlere göre, bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilogram kilo verilebiliyor. Su diyetini doktor kontrolünde yapmak gerekiyor. Tedavisine başladığımız hastaları belirli günlerde kontrol ediyoruz. Su diyetiyle birlikte hastanın vücudundan ağır metaller atılmış oluyor. Daha sonra toksin ve bakteriler vücuttan atılıyor. Buna ek olarak bu süreçte vücut dinlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

Su diyetini yaklaşık 7 bin hastaya uyguladığını belirten Dr. Çelik, "Hastalarımın büyük bir kısmı 7-8 şikayeti olan hastalardı. Bu hastaların şikayetleri yaklaşık yüzde 90 oranında geçti. Su diyetinde hastaya susadığı kadar su veriyoruz. Daha sonra hastaya en sevdiği yiyeceği soruyoruz. Örneğin hasta balı çok seviyorsa, tedaviyi su ve bal ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Su diyetine talep çok yoğun"

Dr. Çelik, kilo problemi olanlar için su diyeti tedavisini şöyle açıkladı: "Hastaya en çok kilo aldıran besini soruyoruz. Daha sonra bu yiyeceği hastaya su diyetiyle birlikte tüketmesini söylüyoruz. 10 gün sonra hasta bu yiyecekten uzaklaşmış oluyor. Tedavi ettiğim hastalar arasında 60 günde 40 kilo verenlerde bulunuyor. Su diyetine talep çok yoğun. Dünya genelinde ve Türkiye'de su diyetinin yayılmasını istiyorum".

Kalp hastası Osman Durmaz da, su diyetiyle yaşadığı tedavi sürecini anlattı. Durmaz, "15 yıldır kalp hastalığı, şişkinlik ve ödem gibi problemlerim vardı. 45 gün su diyeti yaptım. Tedavi sürecinde bal ve su tükettim. Tedaviden sonra yeniden doğmuş gibi hissettim. 45 gün içerisinde 24 kilo verdim" dedi.

Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor

Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor

Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Hamza Hamzaoğlu
Spor Hamza Hamzaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu Mehmet Topal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Vladimir Putin Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Bir aylık su diyetiyle ortalama 20 kilo verilebiliyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:10:28. #1.11#