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Başkan Atabay, muhtarları ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkan Atabay, muhtarları ağırladı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'de görev yapan muhtarları akşam yemeğinde ağırladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim'de görev yapan muhtarları akşam yemeğinde ağırladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçede görev yapan muhtarları akşam yemeğinde ağırladı. Didim Belediyesi Mavi Mandalya Balık Restaurant'ta gerçekleştirilen akşam yemeğine Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, Didim Muhtarlar Derneği Başkanı, Çamlık Muhtarı Filiz Atabay Soydemir ve Didim'de görev yapan muhtarlar katıldı.

Yemekte, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay; "İlçemizde görev yapan Muhtarlarımıza özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarından birisidir. Muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olarak vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini sunacağız " ifadelerini kullandı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemeğe katılan muhtarlarımıza, Didim Belediyesi tarafından hazırlanan çantaları takdim etti. Yemeğin sonundan Başkan Atabay, muhtarlarla hatıra fotoğraf çekildi. - AYDIN

Başkan Atabay, muhtarları ağırladı

Başkan Atabay, muhtarları ağırladı

Başkan Atabay, muhtarları ağırladı

Başkan Atabay, muhtarları ağırladı

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