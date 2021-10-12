AVM'lerde yabancı uyruklu kişileri hedef alan yankesici tutuklandı - Haberler
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AVM'lerde yabancı uyruklu kişileri hedef alan yankesici tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
AVM'lerde yabancı uyruklu kişileri hedef alan yankesici tutuklandı

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde yabancı uyruklu kişilerin çantalarını yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da alışveriş merkezlerinde yabancı uyruklu kişilerin çantalarını yankesicilik yöntemiyle çalan zanlı polis ekiplerince yakalandı. Toplamda 20 bin Dolar değerinde altın ziynet eşyası, 2 bin 500 dolar ve 2 bin lira çaldığı belirlenen şahsın, hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu Ramn O.N.(37) Bakırköy'de alışveriş yaparken içerisinde 20 bin dolar değerinde altın ziynet eşyası, 2 bin dolar, otomobilinin anahtarı ve evinin tapusu olan çantasının çalındığını belirterek polise başvurdu. Polis ekiplerince şahsın tespitine yönelik çalışmalar sürerken Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde ise Irak uyruklu Rand Karem F.'nin 500 dolar, 900 lirası, ile Nigorakhon K.(47)'in bin lirası çalındı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla 3 hırsızlığın da 19 yaşındaki Hamza C.B. tarafından yapıldığı belirlendi. Polis ekiplerince yapılan operasyonla zanlı Hamza C.B. gözaltına alındı. Toplam 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının yaptığı hırsızlık anları ise kamaralara yansıdı. Görüntülerde şüphelinin alışverişe dalan mağdurların masaların üzerine bıraktıkları çantaları etrafı kolaçan ettikten sonra çaldığı görülüyor. - İSTANBUL

AVM'lerde yabancı uyruklu kişileri hedef alan yankesici tutuklandı

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Haber: AVM'lerde yabancı uyruklu kişileri hedef alan yankesici tutuklandı - Haberler
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