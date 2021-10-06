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AK Parti'de liderlik okulu dersleri yarın başlıyor

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yarın başlatacakları liderlik okulunda 93 bin teşkilat üyesine eğitim vereceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yarın başlatacakları liderlik okulunda 93 bin teşkilat üyesine eğitim vereceklerini bildirdi.

Şen, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Şen, yarın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile eğitim programına başlayacaklarını belirterek, ana kademe, kadın ve gençlik kollarından toplam 93 bin kişiye "Liderlik Okulu" programında eğitim vereceklerini söyledi.

Eğitimlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini ve her hafta sonu farklı bir bölgede olacaklarını anlatan Şen, "12 ana konuda derslerimiz olacak, 6'şar saatten. Her hafta sonunu biz inşallah eğitim ile geçireceğiz." dedi.

Partisinin büyük bir teşkilatı olduğunu, girdiği her seçimi kazandığını, zaferden zafere koştuğunu ve girdiği ilk seçimden beri iktidarda bulunduğunu kaydeden Şen, bunun devam etmesini istediklerini vurguladı.

AK Parti'nin Türkiye'ye sessiz devrimler yaşattığını ifade eden Şen, "Bu sessiz devrimler çağı, icraatlar üzerinden yeni bir dille, yeniden ve yeniden teşkilatlarımızın her kademesindeki arkadaşlarımıza aktarılacak. Onlar da üyelerimize, tüm vatandaşlarımıza ve seçmenlerimize aktaracaklar." şeklinde konuştu.

Şen, gayri nizami harp şeklinde iktidarın üzerine gelindiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bunu maalesef muhalefet yapıyor. İç ve dış bir kısım mihraklarla ortak çalışmalar, ortak usullerle ve yöntemlerle siyaset dedikleri, muhalefet dedikleri, medya dedikleri, iletişim dedikleri ve siyasal iletişim dedikleri ve sosyal medya dedikleri ama aslında gayri nizami harp usulleriyle yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor. Bütün bunların hepsinin ne olduğu tek tek görülecek. Nasıl püskürtüleceğini de beraberce eğitimlerimizde aktaracağız."

Eğitim programlarında ilk dersin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlayacağını aktaran Şen, "Cumhurbaşkanımızın, muhteşem hitabeti ile muhteşem liderliğini bir daha büyük bir coşkuyla önümüze sereceği bir eğitim süreci başlıyor." dedi.

AK Parti'de liderlik okulu dersleri yarın başlıyor

AK Parti'de liderlik okulu dersleri yarın başlıyor

AK Parti'de liderlik okulu dersleri yarın başlıyor

AK Parti'de liderlik okulu dersleri yarın başlıyor
AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri
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