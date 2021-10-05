Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Mustafa Kemal Caddesi'nde Ahmet Uçar idaresindeki 02 AAH 740 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
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