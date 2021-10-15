15.32 nedir, saat 15.32'de ne oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15.32 nedir, saat 15.32'de ne oldu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
15.32 nedir, saat 15.32'de ne oldu?

Astroloji dünyasının işaret ettiği 15.32 saati, vatandaşların merak konusu oldu. 15.32 nedir, saat 15.32'de ne oldu? İşte, detaylar…

15 Ekim Cuma 15.32 anına dair yapılan yorumlar ve paylaşımlar sonrası vatandaşlar 15.32'nin ne olduğunu merak etti. Peki, saat 15.32'de ne oldu? 15.32 nedir?

SAAT 15.32'DE NE OLDU?

Astrolog Elvan'ın 15.32 ile ilgili yaptığı çağrı içeren paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"Geliyor gelmekte olan! 15 Ekim 15:32! Kalk, alarm kur." Paylaşımı yapan Astrolog, takipçilerine "15 Ekim Cuma, Türkiye saatiyle 15:32! Yılın en şanslı zamanı. Sakın kaçırmayın! Güneş Jüpiter üçgenine Ay kavuşumla eşlik ediyor. Dilediğiniz ne varsa yazın. Hatta detayına kadar tarif edin. Çok özel bir enerji var gökyüzünde. Yeryüzüne de sirayet edecek. Mucizeler bir anda olur!" diyerek çağrıdabulundu.

Burç Yorumları: Günlük ve haftalık yorumlarınızı okumak için tıklayın.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil Işıl Sergen Bülent Ersoy Zeynep Bastık
Spor Marcao Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Nuri Mahmut Özer Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 15.32 nedir, saat 15.32'de ne oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:35:49. #1.13#