15 Ekim Cuma 15.32 anına dair yapılan yorumlar ve paylaşımlar sonrası vatandaşlar 15.32'nin ne olduğunu merak etti. Peki, saat 15.32'de ne oldu? 15.32 nedir?

SAAT 15.32'DE NE OLDU?

Astrolog Elvan'ın 15.32 ile ilgili yaptığı çağrı içeren paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"Geliyor gelmekte olan! 15 Ekim 15:32! Kalk, alarm kur." Paylaşımı yapan Astrolog, takipçilerine "15 Ekim Cuma, Türkiye saatiyle 15:32! Yılın en şanslı zamanı. Sakın kaçırmayın! Güneş Jüpiter üçgenine Ay kavuşumla eşlik ediyor. Dilediğiniz ne varsa yazın. Hatta detayına kadar tarif edin. Çok özel bir enerji var gökyüzünde. Yeryüzüne de sirayet edecek. Mucizeler bir anda olur!" diyerek çağrıdabulundu.

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