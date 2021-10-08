Mübadele müzesi kurulması şartıyla 1 milyon liralık arazisini belediyeye bağışladı - Haberler
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Mübadele müzesi kurulması şartıyla 1 milyon liralık arazisini belediyeye bağışladı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Yaşam

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 1920 yılında mübadele ile bölgeye gelenlerin yaşadıklarını gelecek nesillere aktarmak isteyen yazar Kemal Yalçın, müze yapılması amacıyla ailesinden kalan 1 milyon lira değerindeki arazisini belediyeye bağışladı.

Almanya'da yaşayan Denizlili yazar Kemal Yalçın, memleketi Honaz ilçesinde bir mübadele müzesi kurulması amacıyla harekete geçti. Honaz Belediyesi ile görüşerek destek sözü alan Yalçın, müzenin kurulabilmesi için 1 milyon lira değerinde 2,5 dönümlük arazisini, düzenlenen protokol töreni ile belediyeye bağışladı.

Honaz'da yaşayan Rum bir ailenin mübadele ile gönderilirken Müslüman komşularına bıraktığı kızlarının çeyizinin yaklaşık 80 yıl sonra aileye veriliş öyküsünü kaleme aldığı 'Emanet çeyiz' kitabıyla tanınan Yalçın, müzenin kültürel değerleri yansıtacak önemli bir proje olacağını belirtti.

1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması için bağışladı

İlçede mübadele kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını dile getiren Yalçın, "Arazinin fiyatını hiç önemsemiyorum. Çünkü tarih para ile ölçülemez. Söz uçar, yazı kalır. Yunanistan'dan ilçemize mübadele ile çok sayıda aile göç etmek durumunda kalmış. Kurulacak müzede mübadeleyi yansıtan eşyalar ile fotoğraf ve etnografik objeler sergilenecek. Dünya çapında bir müze oluşturmak istiyoruz. İçerisinde konferans salonları olacak. Buraya gelen mübadillerin neler yaptıkları, nasıl yaşadıkları anlattıkları anıları, ses kayıtları, videolar yer alacak. Bir su testisinin bile saklanması gerekiyor ki; biz bu yaşanmışlıkları gelecek nesillere aktarabilelim" dedi.

1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması için bağışladı

İlkokuldan sonra 10 yıl yatılı okullarda okuduğunu dile getiren Yalçın, "Bu millet vergileriyle benim okumamı sağladı. Aldığım eğitim sayesinde Kemal Yalçın oldum. Bu nedenle ne yapsam ben vefa borcumu ödeyemem. Hiç olmazsa böyle bir müze için katkıda bulunmak istedim. Bu müze ile gençlere mübadeleyi unutmamalarını, bu gerçeği öğrenmelerini sağlayacağız. Dün bugünün önsüzüdür. Bu müze bizim dünyaya açılan bir penceremiz olacak. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması için bağışladı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise mübadele döneminde bölgeye Yunanistan'dan çok sayıda ailenin yerleştirildiğini belirtti. Mübadelede yaşanan gerçeklikleri geleceğe taşıma anlamında önemli bir projeye başladıklarını kaydeden Kepenek, "Bu fikri ortaya atan ve önemli bir bağış yapan Kemal Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Müzeyi gelecek yıla kadar açmayı hedefliyoruz. Çevre bölgelerden gelen mübadil torunlarının müzemizde yer alacak eserleri görmeleri çok değerli olacaktır" diye konuştu.

Mübadele müzesi kurulması şartıyla 1 milyon liralık arazisini belediyeye bağışladı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mübadele müzesi kurulması şartıyla 1 milyon liralık arazisini belediyeye bağışladı - Haberler
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