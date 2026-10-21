Zorlu Holding hisselerini satıyor mu, neden gündemde? Zorlu Holding kimin?

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Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrikli araç şarj sektöründeki yatırımlarından Electrip Global Limited'de bulunan hisselerinin tamamını devretmek üzere anlaşmaya vardı. 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, yüzde 41,28'lik payın 147 milyon 619 bin 178 dolar bedelle satılması için sözleşme imzalandığı belirtildi.

ZORLU HOLDİNG HİSSELERİNİ SATIYOR MU?

Zorlu Holding bünyesindeki Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Electrip Global Limited'deki hisselerinin tamamını devretmek üzere anlaşma sağladı. Şirketin 19 Ekim 2026 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Electrip Global Limited sermayesindeki yüzde 41,28'lik payın satışı için 147 milyon 619 bin 178 dolar bedel üzerinde anlaşmaya varıldı.

Satış sözleşmesi kapsamında Zorlu Enerji, Electrip Global Limited sermayesindeki A Grubu paylarına karşılık gelen 16 bin 128,52 adet hissenin tamamını devredecek. İşlemin alıcıları Wren House Infrastructure LP ve Kuveyt Yatırım Otoritesi olarak bildirildi.

19 Ekim'de imzalanan sözleşmeye göre satışın 22 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. İşlemin gerçekleşmesiyle Zorlu Enerji'nin Electrip Global Limited'deki ortaklık oranı sıfıra düşecek ve şirketin bu şirketteki ortaklığı sona erecek.

Satışın peşin ödeme yöntemiyle yapılacağı, bedelin taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlendiği açıklandı. İşlemden kaynaklanacak kâr veya zarar ise Zorlu Enerji'nin 31 Aralık 2026 tarihli finansal raporunda yer alacak.

ZORLU HOLDİNG NEDEN GÜNDEMDE?

Zorlu Holding, bünyesindeki Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj sektöründeki yatırımlarından Electrip Global Limited'de bulunan hisselerini devretmek üzere anlaşma sağlamasıyla gündeme geldi. 147 milyon 619 bin 178 dolar bedelle yapılması planlanan satış, holdingin son dönemdeki diğer varlık devirlerinin ardından gerçekleşti.

Tek Referans'tan Sinan Doğan'ın haberine göre Zorlu Holding, daha önce Trabzon'daki otelini ve Manisa'nın Gördes ilçesindeki maden sahalarını elden çıkardı. Electrip Global Limited'deki hisselerin satışına ilişkin anlaşma da bu işlemlerin ardından gündeme geldi.

Vestel'in finansal sorunlarının konuşulduğu dönemde gerçekleşen varlık satışlarıyla birlikte holdingin varlık portföyündeki değişim dikkat çekti.

ZES TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE HİZMET VERİYOR

Satış anlaşmasının merkezinde, Türkiye'de Zorlu Energy Solutions (ZES) markasıyla tanınan elektrikli araç şarj ağı bulunuyor. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren ZES, 1.800'den fazla şarj noktası ve 5 binin üzerinde şarj soketiyle hizmet veriyor.

Zorlu Enerji'nin Electrip Global Limited'deki hisselerinin tamamını devretmesiyle şirketteki ortaklığı sona erecek. Ancak bu işlem, ZES istasyonlarının kapanacağı veya hizmet vermeyi bırakacağı anlamına gelmiyor.

ZORLU HOLDİNG KİMİN?

Zorlu Holding'in yönetim kurulu başkanlığını Ahmet Nazif Zorlu yürütüyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrikli araç şarj sektöründeki yatırımlarından Electrip Global Limited'de bulunan hisselerini devretmek üzere anlaşma sağlayan şirket olarak öne çıkıyor.

Zorlu Enerji'nin 19 Ekim 2026 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde, Electrip Global Limited sermayesindeki yüzde 41,28'lik payın tamamının 147 milyon 619 bin 178 dolar bedelle devredilmesi için anlaşma sağlandığı belirtildi. Satışın alıcıları Wren House Infrastructure LP ve Kuveyt Yatırım Otoritesi olarak açıklandı.

Sözleşme kapsamında 16 bin 128,52 adet A Grubu hissenin tamamının devredilmesi planlanıyor. İşlemin 22 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması halinde Zorlu Enerji'nin Electrip Global Limited'deki ortaklık oranı sıfıra düşecek.

Satıştan elde edilecek gelirin bir bölümünün yeni yatırım harcamalarında, diğer bölümünün ise bazı finansal yükümlülüklerin geri ödenmesinde kullanılması planlanıyor. İşlemden kaynaklanacak kâr veya zarar, şirketin 31 Aralık 2026 tarihli finansal raporunda yer alacak.