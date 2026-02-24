Zehra Kınık kimdir, Zehra Kınık hapisten çıktı mı?

Zehra Kınık hapisten çıktı mı sorusu, son gelişmelerin ardından vatandaşların gündemine oturdu. Hakkındaki iddialar ve yargı süreciyle ilgili detayları araştıran kullanıcılar, Zehra Kınık'ın kim olduğu, hangi olaylarla anıldığı ve cezaeviyle ilgili son durumun ne olduğu konusunda net ve doğrulanmış bilgilere ulaşmak istiyor.

ZEHRA KINIK HAPİSTEN ÇIKTI MI?

Fatıma Zehra Kınık Demir, Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızıdır.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Aralık ayındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasına "Bir canın bedeli bu mu?" diyerek feryat eden anne Hasret Doğan, "Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir" diyerek şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

2023 yılında meydana gelen ve Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada Kınık, yeniden görülen yargılama sonucunda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına ve ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına hükmetmişti.