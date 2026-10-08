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YerAltı dizisinin 17. bölümü yayınlandı. Aşk, geçmiş hesaplaşmaları ve gerilimin öne çıktığı bölümde Haydar Ali ile Sultan'ın nikahı gündeme gelirken, Ceylan'ın bu evliliğe tanıklık etmesi dikkat çekti. Bölümde Bozo'nun geçmişiyle bağlantılı gelişmeler ve Rüzgar ile Boran'ın adaya gelişi de hikâyedeki gerilimi artırdı. Yeraltı 17. bölüm Full HD izle! NOW TV Yeraltı son bölüm tek parça izle!

YERALTI 17. BÖLÜM FULL HD İZLE!

YerAltı'nın 17. bölümü, yayın gününün ardından NOW TV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. Bölümü kesintisiz ve Full HD kalitesinde izlemek isteyen izleyiciler, NOW TV ekranlarından ilgili içeriğe ulaşabiliyor.

NOW TV YERALTI SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

NOW TV ekranlarında yayınlanan YerAltı'nın son bölümü, yayın gününün ardından resmi internet sitesi ve dijital platformlar üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, 17. bölümün tamamına NOW TV üzerinden ulaşabiliyor.

YerAltı'nın 17. bölümünde Haydar Ali ile Sultan'ın nikahı etrafındaki gelişmeler öne çıktı. Ceylan'ın düğüne tanıklık ettiği bölümde, Derya'nın gelişi ve “Ada” ismi üzerinden yapılan gizemli konuşmalar da hikâyeye yeni bir boyut kazandırdı.

Bozo'nun Gülsüm Ana'ya verdiği üç aylık sözün sonuna yaklaşmasıyla birlikte Rüzgar ve Boran'ın adaya gelişi, geçmişte kalan hesapların yeniden açılmasına zemin hazırladı.

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YERALTI 17. BÖLÜM İNTERNETTEN NEREDEN İZLENİR?

YerAltı dizisinin bölümleri, yayın gününün ardından NOW TV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor. Bu kapsamda yayınlanan 17. bölümü izlemek isteyenler, NOW TV ekranlarından bölüme ulaşabiliyor.

YERALTI 17. BÖLÜM ÖZETİ

YerAltı'nın 17. bölümünde Haydar Ali ile Sultan'ın nikah günü geldi. Ceylan ise bu evliliği gözlerinin önünde izlemek zorunda kaldı. Düğünle birlikte yaşanan gelişmeler, bölüm boyunca devam eden gerilimin önemli noktalarından biri oldu.

Bölümde Bozo'nun eski sevgilisi Derya'nın düğüne katılması dikkat çekti. Derya'nın gelişiyle birlikte “Ada” ismi etrafındaki gizemli konuşmalar yeni soru işaretleri oluşturdu.

Öte yandan Bozo'nun Gülsüm Ana'ya verdiği üç aylık sözün sonuna yaklaşılırken Rüzgar ve abisi Boran'ın adaya gelmesi de önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Eski dost Rüzgar'ın gelişiyle YerAltı'nda daha önce bastırılmış hesaplar yeniden gündeme geldi.

Aşk ve geçmiş hesaplaşmalarının gölgesinde ilerleyen 17. bölümde Haydar Ali, Sultan, Ceylan, Bozo, Derya, Rüzgar ve Boran çevresindeki gelişmeler hikâyenin temel noktalarını oluşturdu.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU

YerAltı, derin devlet tarafından narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartellerinin içine sızdırılan bir adamın görev, vicdan ve aşk arasında yaşadığı sıkışmışlığı konu alıyor. Hikâyenin merkezinde ise iki erkek arasında kalan güçlü bir kadının mücadelesi yer alıyor.

Dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu bulunuyor. Kadroda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor.