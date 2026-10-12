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Yemekteyiz Ali İhsan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali İhsan Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Ali İhsan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali İhsan Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Ali İhsan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali İhsan kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 12-16 Ekim haftasında yarışacak olan Ali İhsan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ali İhsan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali İhsan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ALI İHSAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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