Yarın okullar tatil mi, 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi, okul yok mu?

19 Ekim Pazartesi okul yok mu sorusunun yanıtı netleşti. İstanbul Valisi Davut Gül, okullardaki sorunların giderilerek pazartesi günü eğitim öğretime devam edileceğini açıkladı. Böylece öğrenciler, iki günlük aranın ardından yeni haftanın ilk günü yeniden ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takviminde de 19 Ekim, normal bir eğitim günü olarak yer alıyor. Okullar ne zaman tatil olacak, ara tatil ne zaman? Tüm detaylar haberimizde…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için açıklanmış yeni bir okul tatili kararı bulunmuyor. İstanbul Valisi Davut Gül, 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı açıklamada okullardaki sorunları düzelterek pazartesi günü eğitim öğretime devam edeceklerini duyurdu. Bu nedenle İstanbul genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde pazartesi günü dersler normal programla yapılacak.

19 EKİM PAZARTESİ OKUL YOK MU?

19 Ekim Pazartesi günü okullar açık olacak. İstanbul Valiliği'nin hafta sonu için aldığı tedbirler, tüm okulları kapsayan genel bir tatil kararından farklı olarak belirli eğitim faaliyetlerine yönelik oldu ve pazartesi gününü kapsamadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yeni haftada normal eğitim öğretim programına dönülecek.

İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN İKİ GÜN TATİL EDİLMİŞTİ?

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak, kentin birçok noktasında su baskınlarına, taşkınlara ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açmıştı. Bu nedenle İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verdi. Vali Davut Gül, okul binalarında temizlik, bakım ve güvenlik kontrollerinin yapılabilmesi için tatilin 16 Ekim Cuma gününü de kapsadığını açıklamıştı. Aynı dönemde Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmişti.

DİĞER İLLERDE 19 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

19 Ekim Pazartesi günü için diğer illerde de okulları kapsayan yeni bir tatil kararı açıklanmadı. Olumsuz hava koşullarına bağlı tatil kararları her ilin kendi valiliği tarafından alındığından, öğrenci ve velilerin bulundukları ilin valiliği ve il milli eğitim müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.