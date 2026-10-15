İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında alınan tedbirlerin ardından, üniversitelerdeki eğitim durumu da merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ekim 2026 Cuma günü eğitime ara verileceğinin duyurulmasıyla birlikte üniversite öğrencileri, derslerin devam edip etmeyeceğine ilişkin gelişmeleri takip etmeye başladı. Peki, yarın İstanbul'da üniversiteler tatil mi? 16 Ekim İstanbul'da üniversiteler tatil edildi mi, ders var mı? Detaylar...

YARIN İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü üniversitelerin tatil edilmesine ilişkin kent genelini kapsayan ortak bir karar bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitime ara verilmesinin ardından üniversitelerdeki eğitim takvimi de öğrencilerin gündemine geldi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin sürdürülmesi, derslerin çevrim içi yapılması veya eğitime ara verilmesi konusunda kararlar ilgili üniversitelerin yönetimleri tarafından alınacak. Bu nedenle İstanbul'daki tüm üniversiteler için geçerli, ortak bir tatil kararı açıklanmadığı dikkate alınarak öğrencilerin kendi kurumlarından yapılacak resmî duyuruları takip etmesi gerekiyor.

16 EKİM İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ Mİ, DERS VAR MI?

16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul'daki üniversitelerde derslerin yapılıp yapılmayacağı, üniversite yönetimlerinin alacağı kararlara göre netleşecek. Kent genelindeki yükseköğretim kurumlarının tamamını kapsayan ortak bir tatil kararı bulunmuyor.

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve diğer üniversitelerde eğitim durumuna ilişkin açıklamalar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Üniversitelerin kendi eğitim takvimleri doğrultusunda alacağı kararlar, derslerin yüz yüze veya çevrim içi yürütülmesi ya da eğitime ara verilmesi bakımından belirleyici olacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE İTÜ'DE DERS VAR MI?

İstanbul'da üniversite öğrencileri, 16 Ekim Cuma günü derslerin yapılıp yapılmayacağını öğrenmek için üniversitelerinden gelecek açıklamaları takip ediyor. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarının eğitim durumuna ilişkin duyuruları önem taşıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin de ders programlarıyla ilgili güncel bilgileri kendi üniversitelerinin resmî internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından kontrol etmesi gerekiyor.

16 EKİM CUMA ÜNİVERSİTELERDE DERS YAPILACAK MI?

16 Ekim Cuma günü İstanbul'daki üniversitelerde ders yapılıp yapılmayacağı, her üniversitenin alacağı karara göre belli olacak. Kent genelinde tüm yükseköğretim kurumlarını kapsayan ortak bir tatil kararı açıklanmadı.