Xavi Espart kimdir? La Masia'dan çıkan 19'luk bek PSG ağlarını sarstı

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Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 20 Ekim 2026 akşamı Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildi. Konuk takımın ilk golü 19 yaşındaki Xavi Espart'tan geldi. Hansi Flick'in ilk 11'e yazdığı gençlerden biri olan Espart, Désiré Doué'nin 38. dakikadaki golüyle öne geçen PSG karşısında skoru 55. dakikada 1-1'e getirdi.

XAVI ESPART PSG'YE NASIL GOL ATTI?

Xavi Espart, PSG'ye karşı golünü 55. dakikada Fermín López'in pasına koşarak attı. Bu, genç oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu. Barcelona'nın ikinci golünü 79. dakikada Lamine Yamal kaydetti; PSG ise Lucas Hernández, Vitinha ve Fabián Ruiz'in golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Flick, Parc des Princes'e cesur bir kadroyla çıktı. İlk 11'de Lamine Yamal, Pau Cubarsí ve Marc Bernal ile birlikte Espart da vardı. Opta verilerine göre Barcelona, son Şampiyonlar Ligi şampiyonuna karşı maça dört genç oyuncuyla başlayan ilk takım oldu.

XAVI ESPART KİMDİR?

Xavi Espart, Barcelona altyapısından yetişen İspanyol futbolcu. 2015 yazında, sekiz yaşındayken UE Vilassar de Mar'dan Barcelona'ya geldi ve La Masia'nın yaş kategorilerini tek tek geçti. U19 takımında lig, Copa del Rey ve UEFA Gençlik Ligi'ni aynı sezonda kazanan kadronun önemli isimlerindendi.

A takıma giden yol Barça Atlètic'ten geçti. Espart, Barcelona'nın ikinci takımında ilk kez 31 Ağustos 2024'te Andorra deplasmanında forma giydi; 2025/26 sezonunda bu takımın kaptanlarından biriydi. A takımdaki ilk maçına Mart 2026'da çıktı: Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında, St. James' Park'ta 1-1 biten Newcastle United karşılaşmasının son bölümünde Ronald Araujo'nun yerine oyuna girdi.

27 Ağustos 2026'da A takım kadrosuna alındı ve 12 numaralı formayı giydi. Barcelona formasıyla ilk golünü 13 Eylül 2026'da Levante deplasmanında, 4-2 kazanılan maçta attı.

XAVI ESPART KAÇ YAŞINDA?

Xavi Espart 19 yaşında; 21 Mayıs 2007'de doğdu. Bu yaz İspanya U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.

XAVI ESPART HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Xavi Espart bek oynuyor ve savunmanın iki kanadında da görev alabiliyor. Altyapıya orta saha oyuncusu olarak başladı, U19 yıllarında daha çok bekte oynadı. PSG maçında dörtlü savunmada Cubarsí, Gerard Martín ve João Cancelo ile birlikte ilk 11'deydi.

XAVI ESPART'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Xavi Espart'ın Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2030'da bitiyor. Ağustos 2025'te 2028'e kadar imza atan genç oyuncunun sözleşmesi, Ekim 2026'da iki yıl daha uzatıldı.