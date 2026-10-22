Vlahovic neden yok, Cerny neden yok, Beşiktaş – Crystal Palace maçında Vlahovic ve Cerny yedek mi, kadroda mı, sakat mı, cezalı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Vlahovic ve Cerny, Crystal Palace karşısında maça yedek kulübesinde başlıyor. İki oyuncu da maç kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek. İşte Vlahovic ve Cerny’nin durumuna dair bilinenler.

VLAHOVIC NEDEN YOK?

Dusan Vlahovic, Crystal Palace maçına ilk 11’de başlamıyor. Sırp golcü, maç kadrosunda yer alıyor ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Vlahovic’in ilk 11’de olmaması, teknik heyetin maç planı doğrultusunda verdiği bir karar olarak öne çıkıyor.

CERNY NEDEN YOK?

Vaclav Cerny de Crystal Palace karşısında ilk 11’de yer almıyor. Çek kanat oyuncusu da maça yedek kulübesinde başlıyor ve ihtiyaç duyulması halinde oyuna girebilecek.

VLAHOVIC VE CERNY SAKAT MI?

Hayır. Vlahovic ve Cerny’nin ilk 11’de olmamasının nedeni sakatlık değil. Her iki oyuncu da maç kadrosunda bulunuyor.

VLAHOVIC VE CERNY CEZALI MI?

Hayır, iki oyuncu da cezalı değil. Vlahovic ve Cerny’nin bu maçta forma giymesine engel bir ceza durumu bulunmuyor.

VLAHOVIC VE CERNY OYUNA GİRECEK Mİ?

Yedek kulübesinde yer alan Vlahovic ve Cerny’nin, maçın gidişatına göre ikinci yarıda ya da ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesi bekleniyor. İki oyuncunun da skoru değiştirebilecek kalitede olması, siyah-beyazlılar için kenarda önemli bir alternatif oluşturuyor.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – Crystal Palace maçı bu akşam, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00’de Tüpraş Stadyumu’nda başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek.

CRYSTAL PALACE AVRUPA’NIN SON KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU

Beşiktaş’ın rakibi Crystal Palace, geçen sezon UEFA Konferans Ligi’nde Rayo Vallecano’yu finalde 1-0 yenerek kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmış ve bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etmişti. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi karşısında taraftarı önünde Avrupa’daki yoluna galibiyetle devam etmeyi hedefliyor.