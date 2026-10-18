Victoria Secret Fashion Show hangi kanalda, nereden izlenir? Victoria Secret Fashion Show 2026 ne zaman, saat kaçta?

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Moda dünyasının görkemli atmosferini podyumlara taşıyan melekler, yıllar süren sessizliğin ardından büyüleyici bir organizasyonla geri dönüyor. Stil tutkunlarının ve moda dünyasının merakla beklediği Victoria’s Secret Fashion Show, 2026 yılında sınırları aşan konsepti, sürpriz sahne performansları ve efsanevi isimleriyle podyumu yeniden hareketlendirmeye hazırlanıyor. Peki, Victoria Secret Fashion Show hangi kanalda? Victoria Secret Fashion Show 2026 ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

VICTORIA SECRET FASHION SHOW HANGİ KANALDA?

Geleneksel televizyon yayıncılığının ötesine geçen bu dev organizasyon, dijital yayın ağları üzerinden tüm dünyadaki izleyicilere ulaştırılacak. Şovu izlemek isteyen moda tutkunları için herhangi bir televizyon kanalı aboneliği şartı aranmıyor.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026, markanın resmi YouTube kanalı üzerinden tamamen ücretsiz ve canlı olarak ekranlara gelecek. Yayına erişim sağlamak isteyenler YouTube’un yanı sıra Victoria’s Secret’ın resmi Instagram ve TikTok hesaplarını da takip edebilecek. Türkiye’deki izleyiciler, belirtilen yayın saatinde markanın bu resmi sosyal medya platformlarına ve YouTube kanalına giriş yaparak defileyi anlık olarak takip edebilecekler.

VICTORIA SECRET FASHION SHOW 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Moda dünyasındaki tüm bakışları üzerine çeken defilenin takvimi ve yayın saatleri netleşti. Victoria’s Secret Fashion Show 2026, ABD yerel saatiyle 18 Ekim 2026 Pazar günü Los Angeles’ta gerçekleştirilecek.

Markanın resmi program takvimine göre canlı yayın akışı Pasifik saatine (PT) göre 16.30’da, ABD Doğu saatine (ET) göre ise 19.30’da başlayacak.

Türkiye Saat Farkı ve Yayın Zamanı: Türkiye ile Los Angeles arasındaki 10 saatlik zaman farkı nedeniyle defilenin canlı yayını Türkiye’de farklı bir gün ve saate denk geliyor.Türkiye’den canlı yayını izlemek isteyen sporseverler ve moda takipçileri, yayını 19 Ekim Pazartesi günü saat 02.30’da takip edebilecekler.

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW 2026'DA KİMLER YÜRÜYECEK?

Defilenin en çok merak edilen unsurlarından biri kuşkusuz podyumda yürüyecek modellerdi. InStyle’ın 14 Ekim 2026 tarihli haberinde duyurulan bilgilere göre, 2026 defilesi için tam 19 model kesinleşti. Kadroda markayla uzun yıllardır özdeşleşen ikonik isimlerin yanı sıra son yılların yükselen modelleri de yer alıyor.

Adriana Lima, Gigi Hadid ve Candice Swanepoel gibi podyumun efsanevi yüzlerinin yanı sıra bu yıl Victoria’s Secret Fashion Show 2026 kadrosunda podyuma çıkacak modellerin tam listesi şu şekildedir:

Elsa Hosk

Candice Swanepoel

Adriana Lima

Gigi Hadid

Ashley Graham

Amelia Gray

Precious Lee

Grace Elizabeth

Liu Wen

Joan Smalls

Devyn Garcia

Imaan Hammam

Anok Yai

Abby Champion

Alex Consani

Paloma Elsesser

Gabriela Moura

Yoon Young Bae

Jordan Leftwich