Ümit Kocasakal kimdir? İstanbul Barosu yeni başkanı Ümit Kocasakal nereli, kaç yaşında, evli mi?

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İstanbul Barosu'nun 2026-2028 döneminde görev yapacak yönetiminin belirlenmesi için düzenlenen seçimlerde eski baro başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal da adaylar arasında yer aldı. Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın adayı olarak seçime katılan Kocasakal'ın eğitim hayatı, akademik çalışmaları ve özel yaşamı merak ediliyor. Peki, Ümit Kocasakal kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ümit Kocasakal'ın biyografisi ve meslek hayatına ilişkin bilgiler.

ÜMİT KOCASAKAL KİMDİR?

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, avukat, hukukçu ve akademisyendir. Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarında çalışmalar yürüten Kocasakal, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. İstanbul Barosu başkanlığını 2010-2016 yılları arasında üç dönem üst üste yürüten Kocasakal, 2026 yılında yeniden baro başkanlığı için aday oldu.

Kocasakal, 1986 yılında Galatasaray Lisesinden mezun oldu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra 1995 yılında Galatasaray Üniversitesinde ceza ve ceza usul hukuku alanında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.

2000 yılında kara para aklama suçu üzerine hazırladığı tezle doktor unvanını alan Kocasakal, 2005 yılında Avrupa Birliği ceza hukuku üzerine çalışmasıyla doçent oldu. Akademik kariyerini sürdüren Kocasakal, hukuk alanındaki yayınları ve çalışmalarıyla tanınıyor.

ÜMİT KOCASAKAL NERELİ?

Ümit Kocasakal, Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Çocukluk ve eğitim hayatının bir bölümünü İstanbul'da geçirdi. Galatasaray Lisesinde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak hukuk alanında kariyer yaptı.

ÜMİT KOCASAKAL KAÇ YAŞINDA?

Ümit Kocasakal, 11 Mayıs 1966 doğumludur. 25 Ekim 2026 itibarıyla 60 yaşındadır.

ÜMİT KOCASAKAL EVLİ Mİ?

Ümit Kocasakal'ın evli olduğu ve iki çocuk sahibi olduğu, geçmiş yıllarda yayımlanan biyografilerinde yer alıyor. 2010 yılında yayımlanan mesleki biyografi kaydında da evli ve iki çocuk babası olduğu belirtiliyor.

ÜMİT KOCASAKAL İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINI NE ZAMAN YAPTI?

Ümit Kocasakal, 7 Kasım 2010 tarihinde yapılan seçimde İstanbul Barosu Başkanı seçildi. 2012 ve 2014 yıllarındaki seçimlerde yeniden başkanlığa getirilen Kocasakal, üç dönem boyunca bu görevi yürüttü. 2016 yılında yapılan seçimde yeniden aday olmadı.

2026 yılında ise Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Önce Avukat Grubu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun bir araya gelmesiyle oluşturulan Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı'nın ortak adayı olarak yeniden İstanbul Barosu başkanlığı için yarıştı. İttifakın adaylık açıklamasında hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve avukatlık mesleğinin itibarının güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı.