Üç aylar ne zaman başlıyor 2026?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının başlamasıyla birlikte idrak edilmeye başlanacak. Aynı gece yılın son kandili olan Regaip Kandili de idrak edilecek. İşte 2026-2027 üç aylar takvimi ve kandil tarihleri.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Diyanet takvimine göre üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Hicri takvimde 1 Recep 1448’e denk gelen bu tarihle birlikte Müslümanlar, Ramazan ayının sonuna kadar sürecek manevi hazırlık dönemine girecek.

2026’DA İKİ KEZ ÜÇ AYLAR İDRAK EDİLİYOR

“2026 üç aylar” aramalarında iki farklı dönemin karıştırılmaması önem taşıyor. Hicri takvim, miladi takvimden her yıl yaklaşık 11 gün kısa olduğu için 2026 yılı iki ayrı üç aylar dönemine sahne oluyor. Yılın başındaki üç aylar 21 Aralık 2025’te başlamış ve 2026 Ramazanı ile tamamlanmıştı. Yeni üç aylar dönemi ise yılın son ayında, 10 Aralık 2026’da başlayacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili, 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Böylece üç ayların başladığı gün aynı zamanda yılın son kandili olarak da kayıtlara geçecek.

RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Üç ayların ilki olan Recep ayı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 8 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep ayının 27. gecesi olarak idrak edilen Miraç Kandili, 4 Ocak 2027 Pazartesi gecesine denk geliyor.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet takviminde 2027 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 9 Mart 2027 Salı olarak yer alıyor. Buna göre üç ayların son ayı olan Ramazan’ın Şubat 2027’nin ilk yarısında başlaması ve ilk orucun 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulması bekleniyor. Üç aylar dönemi, Ramazan ayının tamamlanmasıyla sona erecek.

ÜÇ AYLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, Müslümanlar için ibadetlerin yoğunlaştığı, dua, tövbe ve manevi arınmanın öne çıktığı bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu süreçte idrak edilen Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Ramazan ayındaki Kadir Gecesi, yılın en önemli mübarek geceleri arasında yer alıyor.