Tuzlu Kahve final mi yapacak, Tuzlu Kahve bitiyor mu?

Merak edilen sorunun yanıtı net: Tuzlu Kahve için alınmış bir final kararı bulunmuyor. Sosyal medyada dolaşan yorumlar asılsız; dizi yayın hayatına devam ediyor ve yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmayı sürdürecek. İşte Tuzlu Kahve’ye dair son durum.

TUZLU KAHVE FİNAL Mİ YAPACAK?

Hayır, Tuzlu Kahve final yapmıyor. Dizinin yayından kaldırılacağına ya da erken final yapacağına ilişkin kanal veya yapım şirketi tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medyada yayılan iddialar herhangi bir resmi bilgiye dayanmıyor.

TUZLU KAHVE BİTİYOR MU?

Tuzlu Kahve bitmiyor. Dizi, 20 Ekim 2026 Salı akşamı yeni bölümüyle Star TV ekranlarındaydı ve yayın planlamasında herhangi bir aksaklık bulunmuyor. Yapımın bir sonraki bölümü 27 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00’de ekrana gelecek.