Tuzlu Kahve 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Tuzlu Kahve yeni bölüm Youtube’da yok mu?

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Tuzlu Kahve 8. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? sorularına yanıt aranıyor. Dizinin takipçileri, ilk bölümün ardından ikinci bölümde yaşanacak olaylara ilişkin ipuçlarını görmek için fragman gelişmelerini yakından takip ediyor.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

• Eda Ece — Derin Kutaygil

• Buğra Gülsoy — Mehmet Aydınoğlu

• Binnur Kaya — Hatun Aydınoğlu

• Şevval Sam — Candan Aydınoğlu

• Sarp Apak — Murat Aydınoğlu

• Melis Fis — İpek Aydınoğlu

• Settar Tanrıöğen — Osman Aydınoğlu

• Enis Arıkan — Taylan Kutaygil

• Nergis Kumbasar — Tiraje Kutaygil

• Nevra Serezli — Sitare Kutaygil

• Nebahat Çehre — Feryal İpekli

• Yasemin Ergene — Elit İpekli

• Cengiz Bozkurt — Ünver İpekli

• Ceren Moray — Aybüke

• Hatice Aslan — Nermin Destan

• İrem Kahyaoğlu — Meryem

• Nazlı Tosunoğlu — Şengül

• Nazlı Senem Ünal — Melodi

• Elit Andaç Çam — Beste

• Şeyla Halis — İrma

• Gökçe Özyol — Adem

TUZLU KAHVE DİZİSİ KONUSU

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin ile uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Mehmet'in kesişen hayatını merkezine alıyor. Hayatını belli bir düzene göre kurmak isteyen Derin'in en büyük hayali evlenerek yuva kurmak. Ancak özel hayatında yaşadığı belirsizlikler ve ailesinin üzerindeki baskısı, genç kadının planlarını giderek zorlaştırıyor.

Mehmet ise ailevi nedenlerle uzun bir aranın ardından Türkiye'ye dönüyor. Başarılı ve bağımsız bir hayat kuran Mehmet, ülkesine döndüğünde ailesinin kendisi için farklı planlar yaptığını öğreniyor. Özellikle annesi, oğlunun artık düzenli bir hayat kurmasını isterken onun için uygun bir gelin adayı belirliyor.