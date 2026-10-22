Trabzonspor Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor – Hearts maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Trabzonspor – Hearts maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’daki futbolseverler ise mücadeleyi İçtimai TV üzerinden takip edebilecek.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. TRT 1 ücretsiz yayın yapan ulusal bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için herhangi bir ücretli abonelik gerekmiyor. Ev anteni, uydu alıcısı ya da kablo yayını olan herkes mücadeleyi rahatlıkla takip edebilecek.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyon başında olamayanlar, TRT 1 canlı yayınına TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden internetten ulaşabilecek. TRT 1 yayını tabii’nin ücretsiz üyeliği kapsamında yer alıyor; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulamasını açıp canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i seçmek yeterli.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV’de 22, Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21 ve Fil Box’ta 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak. Bordo-mavililer, taraftarının coşkulu desteğiyle İskoç rakibine karşı üç puan hedefliyor.

HEARTS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hearts, tam adıyla Heart of Midlothian, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’u temsil eden köklü bir kulüp. 1874’te kurulan Hearts, İskoçya Premiership’te mücadele ediyor ve ülkenin en eski kulüplerinden biri olarak biliniyor.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ’NE NASIL GELDİ?

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macar ekibi Ferencváros’a elenmesinin ardından Konferans Ligi lig aşamasına aktarılmıştı. Bordo-mavililer, Avrupa’daki yolculuğunu Konferans Ligi’nde sürdürüyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı TRT 1 ve tabii üzerinden izlenmesi öneriliyor.