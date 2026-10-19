Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi MAÇ SKORU! Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç, CANLI TAKİP!

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Trabzonspor Beşiktaş canlı maç skoru, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte dakika dakika takip edilebilecek. Derbi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın skoru, gol atan isimler ve önemli pozisyonlar, karşılaşma süresince haberimizde güncellenecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta bitecek? Tüm detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BİTTİ Mİ?

Derbinin, 90 dakikalık süre ve devre arası ile birlikte saat 21.50 civarında sona ermesi bekleniyor. Uzatma dakikalarına bağlı olarak maçın bitiş saatinde birkaç dakikalık değişiklik olabilir.