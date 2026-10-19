Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi MAÇ SKORU! Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç, CANLI TAKİP!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç sorusu, Süper Lig'in 8. haftasını kapatacak dev derbi öncesinde futbolseverlerin en çok aradığı sorgular arasına girdi. Bordo-mavililer ile siyah-beyazlılar, bu akşam Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma henüz başlamadı ve mücadele saat 20.00'de ilk düdükle birlikte başlayacak. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçının canlı skoru nereden takip edilir? İşte merak edilenler…
Trabzonspor Beşiktaş canlı maç skoru, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte dakika dakika takip edilebilecek. Derbi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın skoru, gol atan isimler ve önemli pozisyonlar, karşılaşma süresince haberimizde güncellenecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta bitecek? Tüm detaylar haberimizde…
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BİTTİ Mİ?
Derbinin, 90 dakikalık süre ve devre arası ile birlikte saat 21.50 civarında sona ermesi bekleniyor. Uzatma dakikalarına bağlı olarak maçın bitiş saatinde birkaç dakikalık değişiklik olabilir.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI SKOR NEREDEN TAKİP EDİLİR?
Derbinin canlı skoru, haberimizin yanı sıra iki kulübün ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise maçı beIN Sports 1 ekranlarından ve beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden takip edebilecek.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ
Trabzonspor 1- 0 Beşiktaş (Gol: Ozan Tufan)
Maç devam ediyor.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden, internetten takip etmek isteyenler ise TOD üzerinden ulaşabiliyor. Derbi şifresiz kanallarda yayınlanmayacak.
DERBİ ÖNCESİ SON DURUM
Papara Park'ta oynanacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Vaclav Cerny ise kadroya döndü. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek derbiye moralli geliyor. Yaklaşık 6 yıllık deplasman yasağının sona ermesiyle Beşiktaş taraftarları da tribünde yerini alacak. İki takım arasında oynanan 141 maçta Beşiktaş'ın 56, Trabzonspor'un ise 47 galibiyeti bulunuyor, 38 karşılaşma ise berabere sona erdi.