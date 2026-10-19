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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında elde ettikleri galibiyetlerin ardından lig mücadelesine çıkacak iki takım, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve izleme seçeneklerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor Beşiktaş maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Detaylar...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Papara Park'ta oynanacak mücadelede iki takım, ligde üç puan almak için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi, beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmanın yayın kanalı beIN SPORTS 1 olarak belirtilirken, mücadelenin şifresiz yayınlanacağına ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. İki takım, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki bu mücadeleyle birlikte tarihlerinde 144. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş karşısında son beş iç saha maçında bir galibiyet ve dört beraberlik elde etti. Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında kazandığı son karşılaşma ise 2020-2021 sezonunda oynandı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.