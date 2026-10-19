Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor Beşiktaş ilk 11’ler açıklandı! Son dakika Trabzonspor Beşiktaş ilk 11’de kimler var, yedekler kim?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Beşiktaş ilk 11’ler açıklandı! Son dakika Trabzonspor Beşiktaş ilk 11’de kimler var, yedekler kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelecek iki takımın teknik heyetleri, Papara Park'taki dev derbi için sahaya sürecekleri kadroları belirledi. Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri ve yedek kulübesinde yer alan isimler netlik kazandı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçında ilk 11'de kimler var? İşte iki takımın kadroları…

Son dakika Trabzonspor Beşiktaş ilk 11'de kimler var sorusunun yanıtı, karşılaşmaya saatler kala açıklanan kadrolarla belli oldu. Bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü kadroda yer almazken, iki takımın teknik direktörlerinin tercihleri de merak konusu oldu. Trabzonspor - Beşiktaş maçında yedek kulübesinde kimler var? Tüm detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER AÇIKLANDI

Trabzonspor ve Beşiktaş, Papara Park'ta oynanacak derbi için ilk 11'lerini açıkladı. İki takımın teknik heyetleri, Avrupa kupalarında aldıkları galibiyetlerin ardından derbide de kazanmayı hedefleyen kadrolarla sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR İLK 11


BEŞİKTAŞ İLK 11


BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ YOK

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, derbide forma giyemiyor. Milli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından yapılan MR'da sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edilmişti. Orkun'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Hoffenheim karşısında forma giyemeyen Vaclav Cerny ise derbi kadrosuna dahil edildi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Derbi, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden, internetten takip etmek isteyenler ise beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden ulaşabiliyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

DERBİDE DEPLASMAN TARAFTARI DA TRİBÜNDE

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla iki takım arasındaki maçlarda yaklaşık 6 yıldır süren deplasman seyircisi yasağı sona erdi. Böylece Beşiktaş taraftarları da Papara Park'ta takımlarını destekleyebilecek. Trabzonspor ile Beşiktaş, bugüne kadar oynadıkları 141 maçta Beşiktaş'ın 56, Trabzonspor'un 47 galibiyeti bulunurken 38 karşılaşma berabere sona erdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar

Programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İtalyan polisinden yağmacılara suçüstü: Çaldıklarını götüremeden yakalandılar

Aldıklarını kapıdan bile çıkaramadılar! Polisten yağmacılara suçüstü

Kuvözde şiddet davasında Adli Tıp raporu aileyi çileden çıkardı: Bizimle dalga geçer gibi

Adli tıp raporu aileyi çileden çıkardı! "Dalga geçer gibi"
KKTC Gazimağusa'da okey oynarken üzerine su deposu düşen 77 yaşındaki adam öldü

Okey oynarken gelen kan donduran ölüm
Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı

Babasının tabutuna kapanıp söyledikleri yürekleri dağladı
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır

Kamera karşısına geçip insanlık dersi verdi!