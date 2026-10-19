Trabzonspor Beşiktaş ilk 11’ler açıklandı! Son dakika Trabzonspor Beşiktaş ilk 11’de kimler var, yedekler kim?

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Son dakika Trabzonspor Beşiktaş ilk 11'de kimler var sorusunun yanıtı, karşılaşmaya saatler kala açıklanan kadrolarla belli oldu. Bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan kaptan Orkun Kökçü kadroda yer almazken, iki takımın teknik direktörlerinin tercihleri de merak konusu oldu. Trabzonspor - Beşiktaş maçında yedek kulübesinde kimler var? Tüm detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11'LER AÇIKLANDI

Trabzonspor ve Beşiktaş, Papara Park'ta oynanacak derbi için ilk 11'lerini açıkladı. İki takımın teknik heyetleri, Avrupa kupalarında aldıkları galibiyetlerin ardından derbide de kazanmayı hedefleyen kadrolarla sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR İLK 11



BEŞİKTAŞ İLK 11



BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ YOK

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, derbide forma giyemiyor. Milli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından yapılan MR'da sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edilmişti. Orkun'un 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Hoffenheim karşısında forma giyemeyen Vaclav Cerny ise derbi kadrosuna dahil edildi.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Derbi, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden, internetten takip etmek isteyenler ise beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden ulaşabiliyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

DERBİDE DEPLASMAN TARAFTARI DA TRİBÜNDE

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla iki takım arasındaki maçlarda yaklaşık 6 yıldır süren deplasman seyircisi yasağı sona erdi. Böylece Beşiktaş taraftarları da Papara Park'ta takımlarını destekleyebilecek. Trabzonspor ile Beşiktaş, bugüne kadar oynadıkları 141 maçta Beşiktaş'ın 56, Trabzonspor'un 47 galibiyeti bulunurken 38 karşılaşma berabere sona erdi.