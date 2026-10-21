TOKİ kiralı konut kura tarihi neden açıklanmadı? TOKİ kiralık konut kurası hangi gün çekilecek?

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Toki İstanbul kiralık konut kura tarihi, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahibi adaylarının gündeminde yer alıyor. İlk etapta kiraya verilmesi planlanan 1.071 sosyal konut için kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanırken kesin tarih ve saat henüz açıklanmadı. Peki, Toki kiralı konut kura tarihi neden açıklanmadı? TOKİ kiralık konut kurası hangi gün çekilecek? Detaylar...

TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ NEDEN AÇIKLANMADI?

TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınan başvurular sona erdi. İlk etapta toplam 1.071 konutun kiraya verilmesi planlanıyor. Ancak kura çekilişinin kesin tarihi ve saati henüz resmi olarak açıklanmadı.

Kura takviminin açıklanmasına ilişkin yeni bir duyuru yapılmadığı için başvuru sahiplerinin TOKİ tarafından paylaşılacak resmi bilgilendirmeleri takip etmesi gerekiyor. Kura tarihi ve sonuç sorgulama işlemlerine ilişkin duyurulara TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr ve talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi adresinden ulaşılabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI HANGİ GÜN ÇEKİLECEK?

TOKİ İstanbul 1.071 kiralık konut kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor. Bununla birlikte kura çekilişinin hangi gün ve saatte gerçekleştirileceğine ilişkin kesin bir tarih henüz duyurulmadı.

Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, kura takvimi ve hak sahipliği sonuçlarına ilişkin açıklamaları resmi kanallar üzerinden takip edebilecek. Kesin tarih açıklandığında çekilişin günü ve saatine ilişkin bilgilere TOKİ'nin duyurularından ulaşılabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?

TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı dört grup halinde belirlendi. Konutlar, İstanbul'un farklı ilçelerini kapsayan gruplar üzerinden kiraya sunulacak.

İlçelere göre konut dağılımı şöyle:

1. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360 konut.

2. Grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal'da toplam 330 konut.

3. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da toplam 291 konut.

4. Grup: Arnavutköy'de toplam 90 konut.

Bu dağılıma göre ilk etapta kiraya verilmesi planlanan konut sayısı toplam 1.071 olarak belirlendi.

TOKİ KİRALIK KONUT KİRALARI NE KADAR?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında başlangıç kira bedelleri daire tiplerine göre değişiyor. Aylık başlangıç kira tutarları 1+1 daireler için 10 bin TL, 2+1 daireler için 12 bin TL, 3+1 daireler için 15 bin TL ve 4+1 daireler için 18 bin TL olarak belirlendi.

Daire tiplerine göre başlangıç kira bedelleri şöyle:

1+1 daire: 10.000 TL

2+1 daire: 12.000 TL

3+1 daire: 15.000 TL

4+1 daire: 18.000 TL

Üç yıllığına kiralanması planlanan konutların büyüklükleri, başvuru sahiplerinin aile yapılarına göre belirlenecek. Genç evli aileler için 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri ayrılırken iki veya daha fazla çocuğu bulunan ailelere 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar tahsis edilebilecek.