TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, hangi gün? İstanbul TOKİ kiralık konut kurası Ekim ayının kaçında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Toki İstanbul kiralık konut kura çekilişi için gözler Ekim 2026 takvimine çevrildi. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 sosyal konutun hak sahipleri, başvuru şartlarının incelenmesinin ardından noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kesin çekiliş tarihi henüz açıklanmazken konutların hangi ilçelerde yer alacağı, başvuru şartları ve kira tutarları da merak ediliyor. Peki, Toki İstanbul kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, hangi gün? İstanbul TOKİ kiralık konut kurası Ekim ayının kaçında? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ İstanbul kiralık konut kurasının Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 sosyal konut için hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek çekilişin kesin tarihi ise henüz paylaşılmadı.

Başvurusu kabul edilen adayların belgeleri ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları TOKİ tarafından incelenecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından kura günü açıklanacak. Hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda belirlenecek.

İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUT KURASI EKİM AYININ KAÇINDA?

İstanbul TOKİ kiralık konut kurasının Ekim 2026'nın hangi gününde yapılacağı henüz belli değil. Açıklanan takvimde kura çekilişinin ekim ayı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi ancak kesin gün ve tarih paylaşılmadı.

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İstanbul'da ilk etapta kiraya verilecek 1.071 sosyal konut, farklı ilçelerde dört grup halinde dağıtılacak. Proje kapsamında konutların ilçe gruplarına göre dağılımı şöyle:

BAŞAKŞEHİR, GAZİOSMANPAŞA, BEYOĞLU VE GÜNGÖREN

Bu dört ilçede toplam 360 konut kiralık olarak tahsis edilecek.

MALTEPE, TUZLA VE KARTAL

Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçeleri için ayrılan toplam konut sayısı 330 olacak.

ATAŞEHİR, SANCAKTEPE, ÜMRANİYE VE ÜSKÜDAR

Bu ilçelerde ilk etap kapsamında toplam 291 sosyal konut kiraya verilecek.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy için ayrılan konut sayısı 90 olarak açıklandı.

Böylece İstanbul'da ilk aşamada kiralık olarak tahsis edilecek sosyal konut sayısı toplam 1.071 olacak.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT ŞARTLARI NELER?

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık konut sisteminden, belirlenen başvuru şartlarını karşılayan İstanbul sakinleri yararlanabilecek. Başvuru sahipleri için açıklanan temel kriterler şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşından büyük olmak.

Hane gelirinin 100 bin liranın altında olması.

Başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması.

Evli olmak.

En az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etmek.

Başvuru sahiplerinin bu kriterleri karşılaması gerekiyor. TOKİ, başvurusu kabul edilen adayların belgelerini ve şartlara uygunluğunu inceleyecek. Hak sahipleri ise inceleme sürecinin ardından noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek.

KİRALIK KONUT KİRALAR NE KADAR?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesi kapsamında ilçelere ve konut tiplerine göre aktarılan en düşük kira tutarları değişiklik gösteriyor. Paylaşılan tutarlar 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerine göre şöyle sıralanıyor:

GÜNGÖREN

1+1: 24 bin TL

2+1: 27 bin TL

3+1: 36 bin TL

4+1: 65 bin TL

BEYOĞLU

1+1: 15 bin TL

2+1: 17 bin TL

3+1: 25 bin 500 TL

4+1: 36 bin 500 TL

BAŞAKŞEHİR

1+1: 15 bin TL

2+1: 12 bin 500 TL

3+1: 16 bin 500 TL

4+1: 49 bin TL

GAZİOSMANPAŞA

1+1: 17 bin TL

2+1: 16 bin TL

3+1: 25 bin TL

4+1: 38 bin TL

ARNAVUTKÖY

1+1: 15 bin TL

2+1: 16 bin TL

3+1: 22 bin TL

4+1: 30 bin TL

ATAŞEHİR

1+1: 19 bin TL

2+1: 20 bin TL

3+1: 22 bin TL

4+1: 32 bin TL

SANCAKTEPE

1+1: 15 bin TL

2+1: 18 bin TL

3+1: 20 bin TL

4+1: 27 bin 500 TL

ÜMRANİYE

1+1: 15 bin TL

2+1: 18 bin TL

3+1: 25 bin TL

4+1: 40 bin TL

ÜSKÜDAR

1+1: 17 bin 500 TL

2+1: 20 bin TL

3+1: 25 bin TL

4+1: 41 bin TL

MALTEPE

1+1: 17 bin 500 TL

2+1: 21 bin TL

3+1: 28 bin TL

4+1: 44 bin TL

TUZLA

1+1: 20 bin TL

2+1: 19 bin 500 TL

3+1: 17 bin TL

4+1: 32 bin 500 TL

KARTAL

1+1: 20 bin TL

2+1: 21 bin TL

3+1: 29 bin TL

4+1: 28 bin TL

İlçelere göre aktarılan kira tutarları konut tipine göre farklılık gösteriyor. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için hak sahipleri, başvuru şartlarının incelenmesi ve noter huzurundaki kura sürecinin tamamlanmasıyla belirlenecek.