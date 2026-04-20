Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
20 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli gelişmelere sahne olmuş günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde yaşanan olaylar, dünya tarihine yön veren kırılma anlarıyla birlikte bu tarihin hafızalarda özel bir yer edinmesini sağlıyor. Geçmişten günümüze uzanan bu süreçte 20 Nisan, pek çok açıdan anlam ve merak uyandıran bir gün olarak öne çıkıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1924 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kabul edildi (Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun yeni düzenlemeleri sürecinde önemli adım).
- 1967 – Türkiye’de öğrenci hareketleri ve toplumsal olaylar dönemine denk gelen protesto ve gösteriler yaşandı.
- 2009 – Türkiye’de yerel seçim süreci sonrası siyasi değerlendirmelerin yapıldığı kritik günlerden biri olarak kayıtlara geçti.
- 1889 – Adolf Hitler’in doğumu, 20. yüzyıl dünya siyasetini etkileyen süreçlerin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilir.
- 1999 – ABD’de Columbine Lisesi saldırısı gerçekleşti; okul güvenliği ve silahlı şiddet tartışmalarında dönüm noktası oldu.
- 2010 – Meksika Körfezi’nde Deepwater Horizon petrol platformu patladı ve büyük çevre felaketine yol açtı.
DOĞUMLAR
- 1808 – Napolyon II (Fransa İmparatoru’nun oğlu) doğdu.
ÖLÜMLER
- 1912 – Bram Stoker (Dracula romanının yazarı) hayatını kaybetti.
- 1972 – Maria Goeppert-Mayer (Nobel Fizik Ödüllü bilim insanı) vefat etti.