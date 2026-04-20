Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli gelişmelere sahne olmuş günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde yaşanan olaylar, dünya tarihine yön veren kırılma anlarıyla birlikte bu tarihin hafızalarda özel bir yer edinmesini sağlıyor. Geçmişten günümüze uzanan bu süreçte 20 Nisan, pek çok açıdan anlam ve merak uyandıran bir gün olarak öne çıkıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1924 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kabul edildi (Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun yeni düzenlemeleri sürecinde önemli adım).
  • 1967 – Türkiye’de öğrenci hareketleri ve toplumsal olaylar dönemine denk gelen protesto ve gösteriler yaşandı.
  • 2009 – Türkiye’de yerel seçim süreci sonrası siyasi değerlendirmelerin yapıldığı kritik günlerden biri olarak kayıtlara geçti.
  • 1889 – Adolf Hitler’in doğumu, 20. yüzyıl dünya siyasetini etkileyen süreçlerin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilir.
  • 1999 – ABD’de Columbine Lisesi saldırısı gerçekleşti; okul güvenliği ve silahlı şiddet tartışmalarında dönüm noktası oldu.
  • 2010 – Meksika Körfezi’nde Deepwater Horizon petrol platformu patladı ve büyük çevre felaketine yol açtı.

DOĞUMLAR

  • 1889 – Adolf Hitler (Alman siyasetçi) doğdu.
  • 1808 – Napolyon II (Fransa İmparatoru’nun oğlu) doğdu.

ÖLÜMLER

  • 1912 – Bram Stoker (Dracula romanının yazarı) hayatını kaybetti.
  • 1972 – Maria Goeppert-Mayer (Nobel Fizik Ödüllü bilim insanı) vefat etti.
Sahra Arslan
Haberler.com
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıtta dev indirim iptal oldu