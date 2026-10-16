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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden şarkıcı Soner Olgun'un 67 yaşında hayatını kaybetmesi, sanatçının özel hayatını da yeniden gündeme getirdi. Uzun yıllar evli kaldığı eski eşi Özlem Koldaş ile ilişkisi, çocukları ve boşanma nedenleri merak konusu oldu. Peki, Soner Olgun evli mi, eşi kim? Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş kimdir, çocukları kim? Detaylar...

SONER OLGUN EVLİ Mİ?

1959 doğumlu şarkıcı Soner Olgun, geçmişte Özlem Koldaş ile evlilik yaptı. Yaklaşık 19 yıl süren evlilik, 2018 civarında sona erdi. Özel hayatıyla yeniden gündeme gelen sanatçının Özlem Koldaş ile birlikteliği sona erse de ikilinin müzik alanındaki ortak çalışmaları devam etti.

SONER OLGUN'UN EŞİ KİM?

Soner Olgun'un eski eşi, şarkıcı ve vokalist Özlem Koldaş'tır. Uzun yıllar süren evliliklerinin ardından yollarını ayıran ikili, ayrılık sonrasında da müzik çalışmalarında bir araya geldi. Özlem Koldaş, solo çalışmalarıyla da müzik kariyerini sürdürdü.

SONER OLGUN'UN ESKİ EŞİ ÖZLEM KOLDAŞ KİMDİR?

1980 yılında doğan Özlem Koldaş, şarkıcı, müzisyen, yorumcu ve vokalisttir. Profesyonel müzik yaşamının önemli bölümünü sahne çalışmalarıyla geçiren Koldaş, özellikle Soner Olgun ile gerçekleştirdiği performanslarla tanındı.

İlerleyen yıllarda solo kariyerine de ağırlık veren Koldaş, 2022'de “Sızı” ve “Yıldız” isimli çalışmalarını yayımladı. 2025'in son döneminde ise Soner Olgun ile “Ordu'nun Dereleri” çalışmasında bir araya geldi.

SONER OLGUN ÇOCUKLARI KİM?

Soner Olgun ile Özlem Koldaş'ın evliliğinden Elif adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

SONER OLGUN İLE ÖZLEM KOLDAŞ KAÇ YIL EVLİ KALDI?

Soner Olgun ile Özlem Koldaş'ın evliliği 19 yıl sürdü. Özlem Koldaş'ın Mart 2026'da yaptığı açıklamalarda evliliklerinin yaklaşık sekiz yıl önce sona erdiğini belirtmesi, ayrılığın 2018 civarında gerçekleştiğine işaret ediyor.

1959 doğumlu Soner Olgun ile 1980 doğumlu Özlem Koldaş arasında 21 yaş fark bulunuyordu.

SONER OLGUN İLE ÖZLEM KOLDAŞ NEDEN BOŞANDI?

Özlem Koldaş, evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalarda Soner Olgun ile aralarında güçlü bir aşk bulunduğunu ancak zaman içinde ilişkilerinde anlaşmazlıklar yaşandığını anlattı.