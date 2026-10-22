Son UEFA Konferans Ligi şampiyonu kim, 2025-26 son Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace mı?

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Evet, son UEFA Konferans Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Crystal Palace. Londra temsilcisi, 27 Mayıs 2026’da Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan finalde İspanyol ekibi Rayo Vallecano’yu 1-0 yenerek kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü. İşte Crystal Palace’ın tarihi şampiyonluğuna dair ayrıntılar.

SON UEFA KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU KİM?

2025-2026 sezonu UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace oldu. İngiliz ekibi, finalde Rayo Vallecano’yu 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

KONFERANS LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANDI?

Final karşılaşması, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü Almanya’nın Leipzig kentindeki stadyumda oynandı. Mücadeleyi 39 bin 176 biletli taraftar tribünden takip etti.

ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ KİM ATTI?

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren finalde, Crystal Palace’ın galibiyet golünü ikinci yarının başında Fransız forvet Jean-Philippe Mateta kaydetti. İngiliz ekibi bu golü koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın en iyi oyuncusu ise Crystal Palace’ın orta saha oyuncusu Adam Wharton seçildi.

CRYSTAL PALACE TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA KUPASI KAZANDI

Konferans Ligi zaferi, Crystal Palace’ın tarihindeki ilk Avrupa kupası oldu. İngiliz ekibi, bu sezon Avrupa kupalarında yalnızca ikinci kez mücadele ediyordu. Crystal Palace, 2022-2023’te West Ham United ve 2024-2025’te Chelsea’nin ardından Konferans Ligi’ni kazanan üçüncü Londra takımı olarak da tarihe geçti.

AVRUPA LİGİ’NDEN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Crystal Palace’ın şampiyonluk yolculuğu, ayrıca dikkat çekici bir hikâyeye sahne oldu. 2024-2025 sezonunda İngiltere Federasyon Kupası’nı kazanarak Avrupa Ligi biletini alan Londra ekibi, UEFA’nın çok kulüplü mülkiyet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Konferans Ligi’ne düşürülmüştü. Crystal Palace, play-off turunda Norveç’in Fredrikstad ekibini geçerek lig aşamasına yükselmiş, finale giden yolda yarı finalde Shakhtar Donetsk’i elemişti.

GLASNER’DEN VEDA HEDİYESİ

Crystal Palace’ın teknik direktörü Oliver Glasner, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklamış ve görevini Konferans Ligi şampiyonluğuyla noktalamıştı. Avusturyalı teknik adam daha önce Eintracht Frankfurt ile de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

İNGİLİZ KULÜPLERİNİN AVRUPA BAŞARISI

Crystal Palace’ın şampiyonluğuyla birlikte 2025-2026 sezonunda UEFA’nın iki organizasyonu İngiltere’ye gitti. İstanbul’da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini de bir başka İngiliz ekibi Aston Villa kazanmıştı.

CRYSTAL PALACE BU SEZON HANGİ KUPADA?

Konferans Ligi şampiyonluğuyla birlikte Crystal Palace, 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.